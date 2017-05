Deutschland aktuell

Der Stern schreibt:

Beim für den deutschen ESC-Beitrag verantwortlichen Sender NDR sollte eine gründliche Fehleranalyse beginnen. Ein neues Konzept für den Vorentscheid muss her. Mehr Vielfalt. Mehr Mut. Mehr Originalität.



Tränen bei Levina



Und warum nicht bemerken. Viele am oberen Ende der Gewinnerliste sangen in ihrer Sprache. Deutsche singen englisch. Wenn schon Multikulti, dann singt doch jede Strophe in einer anderen Sprache, nur nicht in der von Goethe, Schiller, Mann und Müller, Bach, Mozart, Beethoven, (ich kann sie alle nicht aufzählen)....



Erbärmlich. In Musik und Text fortwährend seit langem...

Modernität unbedingt erhaschen wollen mit Frisur, Kleid und Kameraführung aus dem Dach. Auswahl der Lieder in nationaler Ausscheidung aus 2 Stücken (Schweden 28), Platzierung im nationalen Chart auf 28 seit dem Einstieg und trotz dem ausgewählt: Soll man sich noch wundern?

Was hat die Tournee in mehreren Ländern gebracht, was hat es den Gebührenzahler gekostet?



Nicht Levina sollte weinen. Alle anderen die an dem Schlamassel auch noch Geld (nicht) verdienten...

