Deutschland aktuell

Bäffelkeah Erstellt am 10.10.2017, 15:18 Uhr

@Brombeer: Die obigen "guten" Gründe, die AfD zu wählen, lassen sich begreifen als "dem Volk aufs Maul geschaut", als wutgetriebene Ausrufe, wie Sie sie bei AfD-Kundgebungen vielfach zu hören bekommen können (ob hinter vorgehaltener Hand oder lauthals herausgeplärrt). Sie haben sich die Mühe gemacht, sich inhaltlich damit auseinanderzusetzen, als handelte es sich um Fakten in einem Sachbeitrag. So ist dieser satirische (vielmehr sarkastische) Text wohl eher nicht zu verstehen. Sie mögen zu differenzierteren Urteilen kommen, die hass- und neiderfüllten nationalistischen und teils auch rassistischen Parolen bei Demos oder an Stammtischen sprechen aber eine ganz andere Sprache.



_Gustavo Erstellt am 10.10.2017, 15:19 Uhr

Manche Siebenbürger aus diesem Forum sind es nicht wert, in einer Demokratie leben zu dürfen.

Man sollte die Zeit zurückdrehen und sie zurückschicken wo sie ja wirklich über Jahrhunderte unter sich waren, "das Sox sein" gepflegt haben wie einen heiligen Gral.

Was erwarten wir von dieser ersten ausgewanderten Generation, die mit so viel "Fremdem" konfrontiert wird in Deutschland?

Viele sind einfach überfordert damit,vor allem die älteren.





gehage Erstellt am 10.10.2017, 16:03 Uhr und am 10.10.2017, 16:20 Uhr geändert.