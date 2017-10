Deutschland aktuell

Politik » Deutschland

Grüne fordern von CSU den Verzicht auf die Obergrenze für Asylsuchende

Epoch Times8. October 2017 Aktualisiert: 8. Oktober 2017 16:52

"Die Asyl-Obergrenze ist verfassungs- und völkerrechtswidrig. Die CSU muss diese Forderung endlich fallen lassen", sagte der Grünen-Haushaltsexperte Sven-Christian Kindler.



@ Was sind dies für Menschen, was wollen die eigentlich mit Deutschland, mit den Europäern? Am Anfang waren es Natur-Menschen,die sich um gesunde Ernährung,gesundes Umfeld kümmerten.jetzt möchten sie meiner Meinung nach,die Lebensart und die Bevölkerung in Deutschland,in Europa aufmischen.Eine gefährliche Ideologie.