Deutschland aktuell

warum sollte mich interessieren was ein rechter so von sich gibt? wenn es dir gefällt, ergötze dich ruhig daran.

Nein zu Hass im Bundestag



Tausende demonstrieren gegen die AfD



Die AfD hat 92 Sitze im Parlament. Viele Menschen fürchten, dass die Partei den Bundestag als Bühne für Rassismus nutzen wird und gehen in Berlin dagegen auf die Straße. Die AfD spricht von einem "Anschlag auf die Demokratie".





ach so afd, also doch kein gleiches recht für alle? nur ihre anhänger dürfen also gegen die etablierten parteien demonstrieren und politiker als "volksverräter" usw. nennen. das ist dann demokratisch??? was für eine scheinheilige plage!!!