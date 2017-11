Deutschland aktuell

http://www.n-tv.de/panorama/Maerchenhafter-Spielplatz-wird-Hassobjekt-article20117757.html



wenn schon ein kinderspielplatz in einem hinterhof zum „untergang des abendlandes“ beitragen soll, fürchte ich um den bestand des weit sichtbaren yenidze in dresden! obwohl, wenn man bedenkt wer der architekt dieses baus war, ist es kein wunder, dass es (noch?) nicht zum thema wurde. wäre martin hammitzsch auch für den kinderspielplatz zuständig gewesen, dann …. wenn schon ein kinderspielplatz in einem hinterhof zum „untergang des abendlandes“ beitragen soll, fürchte ich um den bestand des weit sichtbaren yenidze in dresden! obwohl, wenn man bedenkt wer der architekt dieses baus war, ist es kein wunder, dass es (noch?) nicht zum thema wurde. wäre martin hammitzsch auch für den kinderspielplatz zuständig gewesen, dann ….