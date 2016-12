Die Juden - Geschichte eines Volkes

Deutschland zahlt hohe Beiträge zur größten Antisemiten-Organisation auf dem Erdball. In diesem Jahr sind es 158,5 Millionen US-Dollar, die vom deutschen Steuerzahler zur UNO fließen. Mehr zahlen nur die USA, Japan und China für den Antisemiten-Club. 2014 hat die UNO-Generalversammlung 23 Verurteilungen ausgesprochen, davon 20 gegen Israel. Das selbe Spielchen im Jahr 2015.Hinzu kommen Verurteilungen Israels durch den sogenannten „Human Rights Council“ der UNO. Gunnar Heinsohn hat in der Welt vorgerechnet, dass das Gremium zwischen 2006 und 2016 32 mal tagte: Von seinen 135 länderspezifischen Resolutionen richten sich 68 gegen Israels Juden – mehr als 50 Prozent gegen nicht einmal ein Tausendstel der Menschheit.Die Unesco, unter anderem für das Weltkulturerbe zuständig, ist im April diesen Jahres zur Auffassung gelangt, die Juden könnten (im Gegensatz zu Moslems!) keinerlei Verbindungen zum Jerusalemer Tempelberg nachweisen und hätten schon deshalb in der Gegend nichts zu suchen. Unser Steuergeld wird dazu missbraucht, Juden vom Zentrum ihres Glaubens zu vertreiben....

Na ja, "Seher", so kann man`s natürlich auch angehen. Leider ist es eine Sicht der Dinge, die die Realität ziemlich stark entzerrt. Nur, damit du mich jetzt nicht gleich in eine gewisse Ecke stellst, möchte ich betonen, dass ich das Volk Israels in seinem Streben um Unabhängigkeit inmitten fanatischer Gegner echt bewundere! Gleichzeitig muss meinerseits jedoch betont werden, dass jeder vernünftig Denkende mit der Vorgehensweise der Machthaber im jüdischen Staat gegenüber den Palästinensern nicht einverstanden sein kann. Die Errichtung von Siedlungen in einem Gebiet, das völkerrechtlich mehr als umstritten ist, trägt nicht unbedingt zum Weltfrieden bei. Dass die UNO damit nicht einverstanden ist, kann man locker nachvollziehen. Sie deshalb als eine antisemitische Organisation abzustempeln, klingt schon absurd!



Du stellst Deutschland als einen antisemitischen Staat ins Rampenlicht, weil es etliche Millionen zur Erhaltung des Weltfriedens beisteuert, vergisst jedoch bewusst, dass diese Summe im Vergleich zu der, die dieses Land jährlich nach Israel überweist, ein Klaks ist - von zusätzlichen Rüstungsgütern mal abgesehen...



Du erwähnst in deiner Schilderung auch nichts über die Verteilung der Wasserrechte und vieles mehr, doch das soll vorläufig reichen.



Fazit: Deine Darstellungen sind sehr einseitig und schmälern deine Glaubwürdigkeit enorm, doch dies scheint dich wohl kaum zu interessieren. Sollte es aber, denn deine unilaterale Darstellungsweise ist so übertrieben, dass es auch ein weniger geschulter Mensch merkt, was wiederum deiner Missionierung schadet.

Ich bezweifle, dass du meine Worte auch richtig verstanden hast, doch scheint bei dir eh alles aus deiner Sicht Falsches an einer Betonwand abzuprallen.



Wenn du nun fragst, weshalb ich diese Zeilen verfasst habe, dann kann ich dir - diese Rhetorik... - nur antworten, dass ich es der Realität wegen getan habe.



Apropos abartig: Wie findest du den Teil der Israelis, die praktisch nichts tun, außer auf die Rückkehr einer nicht irdischen Macht zu warten? Hoffentlich kneifst du wenigstens vor dieser Frage nicht!!!