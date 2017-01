Die Juden - Geschichte eines Volkes

Der palästinensische Attentäter lag minutenlang verletzt am Boden. Man kann getrost davon ausgehen, dass er keine Gefahr mehr darstellte. Zu diesem Ergebnis ist ja auch das israelische Gericht gekommen und hat den Soldaten zu Recht verurteilt.



Aber noch bevor ein Strafmaß festgelegt wurde, kündigt Netanjahu an, sich für seine Begnadigung einzusetzen? Warum denn eigentlich? Ich stelle mir nur die Reaktion des Ministerpräsident vor, wenn ein Palästinenser einen am Boden liegenden, verletzten Juden getötet hätte.