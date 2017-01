Die Juden - Geschichte eines Volkes

Wann begann der Hass auf Israel?



6/8 Angst

Die Angst vor den Hebräern wurde durch Propaganda und Lügen geschürt. Sie hatten aber noch einen anderen Grund: Dieses Volk war einfach nicht unterzukriegen. Es ging sogar aus jeder neuen Unterdrückungswelle gestärkt hervor. „Je mehr sie es bedrückten, desto mehr nahm es zu.“

Ägypten sollte diese Erfahrung 1948 und 1967 noch einmal machen. Sie waren sich beide Male sicher, dass sie gemeinsam mit anderen arabischen Verbündeten das junge Israel mit Leichtigkeit erobern könnten. Das hatten sie im Vorfeld auch lauthals verkündet. Umso mehr waren sie in Erklärungsnot, als Israel beide Kriege nicht nur überlebte, sondern mit gebietsgewinn daraus hervorging. So kam es, „dass sie ein Grauen erfasste vor den Söhnen Israels“. Es mussten neue Lügen und Verschwörungstheorien her, um das eigene Scheitern zu erklären.

Aus „Israel mein Freund – SCM“