Die Juden - Geschichte eines Volkes

So führte Israel seinen Blitzkrieg in der Wüste



Von Sven Felix Kellerhoff | Stand: 09:09 Uhr | Lesedauer: 5 Minuten

ARCHIVE --- DER SECHSTAGEKRIEG ZWISCHEN ISRAEL UND DEN ARABISCHEN STAATEN AEGYPTEN, JORDANIEN UND SYRIEN BEGANN VOR 50 JAHREN AM 5. JUNI 1967. ZU DIESEM ANLASS STELLEN WIR IHNEN DIESES BILD ZUR VERFUEGUNG --- In this photo released by the Government Press Office, Israeli troops advance towards Egyptian position in the southern Sinai during the Six Day War, June 1967. Four decades after an underdog Israeli military campaign that captured the world's imagination, the people of Israel, the Middle East and the world are are still struggling to come to terms with it. The war tripled Israel's size and probably prevented its annihilation. But with victory came burdens, hatreds and many, many deaths for Israelis and the Palestinians in their newly-expanded territory. (KEYSTONE/AP Photo/Government Press Office) |

ARCHIVE --- DER SECHSTAGEKRIEG ZWISCHEN ISRAEL UND DEN ARABISCHEN STAATEN AEGYPTEN, JORDANIEN UND SYRIEN BEGANN VOR 50 JAHREN AM 5. JUNI 1967. ZU DIESEM ANLASS STELLEN WIR IHNEN DIESES BILD ZUR VERFUEGUNG --- In this photo released by the Government Press Office, Israeli troops advance towards Egyptian position in the southern Sinai during the Six Day War, June 1967. Four decades after an underdog Israeli military campaign that captured the world's imagination, the people of Israel, the Middle East and the world are are still struggling to come to terms with it. The war tripled Israel's size and probably prevented its annihilation. But with victory came burdens, hatreds and many, many deaths for Israelis and the Palestinians in their newly-expanded territory. (KEYSTONE/AP Photo/Government Press Office) |

Motorisierter Vorstoß: Israelische Grenadiere rücken auf der Sinaihalbinsel vor



Quelle: picture alliance/KEYSTONE

Mit der Vernichtung der ägyptischen Luftwaffe eröffnete Israel 1967 den Krieg gegen seine arabischen Nachbarn. Die Panzer kämpften mit einer ähnlichen Taktik, der sich schon die Wehrmacht bediente.

5 Kommentare

Anzeige



Normalerweise beginnen Überraschungsangriffe im Morgengrauen oder sogar noch vor Sonnenaufgang. Da kann es eine gute, eine Erfolg versprechende Idee sein, genau das nicht zu tun. Schon drei Stunden strahlte die Sonne am 5. Juni 1967 auf die Länder des Nahen Ostens, als die „Operation Moked“ (Unternehmen Fokus) begann.



An diesem Montagmorgen waren rund 180 israelische Kampfflugzeuge gestartet, 90 Prozent der gesamten Luftstreitkräfte. Sie flogen westwärts auf das Mittelmeer hinaus und steuerten, nach einem Schwenk Richtung Süden, im absoluten Tiefflug elf Basen der ägyptischen Luftstreitkräfte an. Gegen 7.45 Uhr begann der Angriff – nach ägyptischer Zeit 8.45 Uhr.



Quelle: Infografik Die Welt, dpa infografik



Zwischen 8.30 und 9.30 Uhr hatte die Flugsicherung des ägyptischen Militärs die eigenen Flugabwehrstellungen deaktiviert, denn zu dieser Zeit sollte Generalstabschef Mohamed Abd al-Hakim Amer zu einer angesetzten Besprechung in den Sinai fliegen. Offensichtlich fürchtete der zweite Mann nach Präsident Gamal Abdel Nasser, seine Maschine könnte von unzufriedenen Offizieren abgeschossen werden.



Ob Israels Geheimdienst Mossad um diesen Flug wusste, ist ungewiss. In jedem Fall hätten die sowjetischen Flugabwehrraketen vom Typ SA-2 die niedrig fliegenden Angreifer nicht attackieren können. In der ersten Welle wurden 197 ägyptische Flugzeuge am Boden zerstört, außerdem acht Radarstationen.



Direkt nach diesem Einsatz flogen die Israelis zurück zu ihren Basen, landeten, wurden in siebeneinhalb Minuten aufgetankt und neu munitioniert und starteten zum nächsten Angriff, auf 14 weitere Luftwaffenstützpunkte. Noch einmal 107 ägyptische Maschinen wurden, überwiegend ebenfalls am Boden, gegen 9.30 Uhr israelischer Zeit zerstört. Ungefähr gleichzeitig schossen die wenigen über Israels Luftraum verbliebenen Jagdmaschinen zwei syrische Bomber ab, die einen Gegenschlag starteten.

Eine Fahrzeug-Kolonne des israelischen Heers auf syrischen Hoheitsgebiet, aufgenommen im Juni 1967. Der sogenannte Sechstagekrieg dauerte vom 5.-10. Juni 1967 und endete mit der Niederlage Ägyptens, Jordaniens und Syriens. Israel besetzte ein Gebiet von der 3-fachen Größe des eigenen Landes. |

Mit Halbkettenfahrzeugen aus dem Zweiten Weltkrieg rücken israelische Soldaten auf syrisches Gebiet vor



Quelle: picture-alliance / dpa



Bei der dritten Angriffswelle erneut gegen Ägypten, nun aber auch gegen Stützpunkte in Syrien, Jordanien und im Irak, die gegen 12.15 Uhr erfolgte, gab es dann schon einige Luftkämpfe. Insgesamt wurden, von gegnerischer Flak und in Luftkämpfen, 19 israelische Flugzeuge abgeschossen, fünf Piloten starben, fünf weitere gerieten in Kriegsgefangenschaft.

Anzeige



Der perfekt durchgeplante und weitgehend reibungslos abgelaufene dreifache Luftschlag eröffnete am 5. Juni 1967 den Sechstagekrieg, einen Präventivkrieg wie nach dem Lehrbuch. Nachdem Nasser in den Wochen zuvor die Lage im nahen Osten systematisch eskaliert hatte und die Vereinten Nationen, aber auch Großbritannien, Frankreich und die USA den jüdischen Staat nicht gestützt hatten, sahen sich Verteidigungsminister Mosche Dajan und Generalstabschef Jitzchak Rabin in Zugzwang.

Lesen Sie auch

Sechs-Tage-Krieg

Plante Israel den nuklearen Erstschlag auf dem Sinai?



Mehr als 400 Flugzeuge der arabischen Staaten waren zerstört, die rund 120.000 Mann ägyptischer Truppen auf der – eigentlich seit 1956 demilitarisierten – Sinaihalbinsel hatten keine Luftunterstützung mehr. Fast 1000 Panzer und ebenso viele Geschütze, die in den vergangenen Wochen in Angriffsstellungen aufmarschiert, waren nun israelischen Jagdbombern ausgeliefert.



Fast zeitgleich mit der ersten Welle der Luftangriffe starteten die drei israelischen Panzerdivisionen ihre Fahrzeuge. Eine Division rollte in den Gazastreifen, wo ihr vier ägyptische Divisionen gegenüberstanden, zusätzlich geschützt von Minenfeldern und ausgebauten Stellungen. Das Ziel dieses Vorstoßes war die Küstenstraße, entlang der die Panzer so schnell wie möglich zum nördlichen Ende des Suezkanals vorrücken sollten.

ARCHIVE --- DER SECHSTAGEKRIEG ZWISCHEN ISRAEL UND DEN ARABISCHEN STAATEN AEGYPTEN, JORDANIEN UND SYRIEN BEGANN VOR 50 JAHREN AM 5. JUNI 1967. ZU DIESEM ANLASS STELLEN WIR IHNEN DIESES BILD ZUR VERFUEGUNG --- Egyptian prisoners of war are shown during the Arab-Israeli Six Day War in June 1967. Exact date and location unknown. (KEYSTONE/AP Photo/Str) |

Sie wollten nicht kämpfen: Ägyptische Kriegsgefangene auf der Sinaihalbinsel Anfang Juni 1967



Quelle: picture alliance/KEYSTONE



Zwei weitere motorisierte Divisionen, unter den Generälen Avraham Yoffe und Ariel Scharon, stießen ins Herz der Sinaihalbinsel vor. Die ägyptischen Truppen ihnen gegenüber waren zwar enorm stark und gut bewaffnet, aber miserabel geführt und angesichts der Selbstbedienungsmentalität vieler ihrer Offiziere schlecht motiviert. Die fehlende Luftunterstützung tat ein Übriges.



Der mit 43 Jahren noch recht junge Generalmajor Israel Tal hatte die Kampftaktik der israelischen Panzer entwickelt. Er setzte auf harte Schläge und schnellen Vormarsch, um den Gegner in Panik zu versetzen und in die Flucht zu schlagen. Notwendig war dafür auch intensive, möglichst genaue Luftunterstützung. Faktisch handelte es sich um die Adaption des ausdrücklich erst 1941 formulierten Konzepts des Blitzkrieges der deutschen Wehrmacht.

So viele Gasmasken wie möglich



In den ersten beiden Tagen des Krieges funktionierte dieses Konzept in der Sinai-Wüste perfekt. Die ägyptischen Streitkräfte waren so geschockt und kampfunfähig, dass Generalstabschef Amer am 6. Juni 1967 den Rückzug seiner Truppen hinter den Suezkanal befahl. Militärisch war Ägypten damit geschlagen – parallel aber tönte Machthaber Nasser noch lauthals, Israel stehe vor einer endgültigen und vernichtenden Niederlage.



Vor allem deshalb verbreitete sich die Sorge, die arabischen Staaten könnten Giftgas einsetzen – gegen israelische Städte, vor allem gegen Tel Aviv. Schon in den Tagen vor dem Präventivschlag gegen arabische Luftwaffen hatte die Regierung in Tel Aviv alle westlichen Staaten gebeten, so schnell wie möglich so viele Gasmasken wie möglich zu liefern. Doch rechtzeitig kamen sie nicht mehr.

So gewann Israel den Sechstagekrieg



Für Israel war es ein Kampf an drei Fronten: Der Sechstagekrieg dauerte vom 5. bis zum 10. Juni 1967. Die Folgen des Krieges veränderten die geopolitische Landschaft im Nahen Osten nachhaltig.



Quelle: Die Welt



Allerdings waren Ägypten und Syrien durch die Zerstörung fast aller ihrer modernen Kampfflugzeuge nicht mehr in der Lage, Bomben nach Israel zu tragen. Jordanien allerdings ließ seine Haubitzen am 5. Juni 1967 gegen zehn Uhr das Feuer auf den jüdischen Teil des damals geteilten Jerusalem eröffnen – insgesamt mit etwa 6000 Granaten. Rund 900 Gebäude wurden zerstört oder schwer beschädigt, 20 israelische Zivilisten kamen ums Leben, knapp tausend wurden verletzt.



Am Abend des 6. Juni 1967 hatten Israels Streitkräfte militärisch einen überzeugenden Sieg errungen. Doch zur Kapitulation durchringen, konnten sich Ägypten und Syrien nicht. Deshalb wurde noch vier weitere Tage gekämpft – bis die beteiligten arabischen Staaten vor der Situation standen, dass ihre Hauptstädte direkt gefährdet waren.