Weltpolitik

Weihnachten an deutscher Schule in Istanbul verboten

Deutschland entsendet 80 Lehrer in die Türkei. Dort sollen sie Schülern die deutsche Kultur vermitteln. Doch an einer Schule wurde nun überraschend ein zentralen Bestandteil untersagt: Weihnachten.

... Deutschland entsendet 80 Lehrer in die Türkei. Dort sollen sie Schülern die deutsche Kultur vermitteln. Doch an einer Schule wurde nun überraschend ein zentralen Bestandteil untersagt: Weihnachten....