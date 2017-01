Weltpolitik

Gewinnt die Dummheit nun endgültig die Kontrolle über den Planeten?



In ungefähr einer Woche wird Donald Trump sein Präsidentenamt antreten. Falls es die Welt noch solange geben wird, bedeutet das, vier Jahre lang diesen Mund zu sehen, und was aus ihm rausfällt und die kleinen Händchen, die Frisur, die dämlich grinsende Präsigattin. Alles zusammen: die fleischgewordene Manifestation für den Zustand der Welt, den man lieber nicht gesehen hätte. Welcome im Pöbelzeitalter.

Apropos - Thailand hat einen neuen König, er liebt bauchfreie Leibchen und hat von seinem Vater 28 Milliarden geerbt. Wo kommt die Kohle her in einem Land, in dem sich die gefühlte Hälfte der Bevölkerung prostituieren muss, um überleben zu können? Warum jubeln Völker gerne Milliardären zu?