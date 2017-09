Die Flüchtlingsproblematik

Terror! Explosion in Londoner U-Bahn



Dennoch kamesanderoberirdischen Station Parsons Green im Südwesten der Metropole zu einer heftigen Explosion: Augenzeugen sprachen von „einem heißen Feuerball“und einer „Feuerwand,“die sich in einem der Waggons ausgebreitet habe. Mindestens 22 Menschen erlitten schmerzhafte Verbrennungen – unter ihnen auch ein Schulkind. Die Behörden ermitteln wegen Terrorverdachts.



Jagd nach diesem Dreifachmörder



MitHochdrucksuchtdiePolizei in Baden-Württemberg nach einem 40-jährigen Mann, der am Donnerstagabend seinen kleinen Sohn und zwei Erwachsene erschossen hat. Tatort ist die 3000-Seelen-Gemeinde Villingendorf. Der Täter, ein 40-jähriger Kroate, ist noch auf der Flucht. Die Fahndung läuft auf Hochtouren.



Nach sexuellen Übergriffen auf einem Volksfest bei Bamberg hat die Polizei den bislang lüchtigen Hauptverdächtigen gefasst. Der 33-jährige irakische Asylbewerber sitzt nun wie...



