Siebenbürgische Zeitung

Sehr geehrter Herr Schoger,



Ihre Äußerungen bezüglich meiner Person finde ich gewagt, um es mal auf eine noch höfliche Art auszudrücken.

Sie unterstellen mir u.a. fremdenfeindliche Äußerungen, die ich hiermit in aller Deutlichkeit zurückweise!



Meine Wenigkeit - und viele unserer SBS - ist in einer pluralistischen Gesellschaft aufgewachsen, in der es ein bestimmt nicht immer harmonisches, aber akzeptables Miteinander gab. Wir wurden mit dem Respekt gegenüber anderen Nationalitäten erzogen, haben die Gesetze des betreffenden Staates nie in Frage gestellt und die Sprache des Landes als Gegebenheit erlernt. Demzufolge ist uns ein Zusammenleben mit Menschen anderer Zugehörigkeit nicht neu.



Unsere Geschichte hat uns jedoch dazu bewogen, Sitten und Bräuche sowie die deutsche Kultur zu pflegen. Da waren wir schon geschockt, als man uns in der neuen Heimat von verschiedenen Seiten zu verstehen gab, dass dies hier nicht erwünscht sei. In der Zwischenzeit ist uns auch bekannt, von welcher Seite dies kam - und leider bis heute noch kommt... Genau gegen solche Einflüsse habe ich mich zur Wehr gestellt! Mit Fremdenfeindlichkeit oder Nationalismus - von Rassismus mal ganz zu schweigen - hat dies nichts zu tun!

Leider nutzen solche Auftritte in diesem Forum manche Personen, von denen angenommen werden kann, dass sie Hintermänner haben, dazu, um mir - und einigen Anderen - o.g. "Qualitäten" zuzuschieben. Dies bestreite ich vehement!!! Deshalb möchte ich Sie bitten, sich von den oben verwendeten Äußerungen bezüglich meiner Person zu distanzieren!





Zum besseren Verständnis: Ich vertrete in diesem Forum sehr viele unserer Landsleute!



P.S. Ich habe viele Jahre zwischen anderssprachigen Menschen gelebt, ihre Stärken und Schwächen, aber auch ihre Humanität kennen gelernt! So sollte es nicht wundern, wenn ich bis heute mit einigen meiner Ex-Studienkollegen freundschaftliche Kontakte pflege, in rumänischen Medien publiziere und eine rumänische Frau als Ehegattin habe. Deshalb finde ich es - und alle, die mich kennen - absurd, meine Person mit den "Komplimenten" auszustatten, die die linke Fraktion dieses Forums mir vorwirft.