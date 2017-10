Siebenbürgische Zeitung

#Bäffelkeah



Wordschwall? Nun, leider ist es unvermeidbar, bei ihren "Ausführungen" nur mit einem Satz zu antworten, allerdings können sie ja mal die kursiv gesetzen Absätze herausnehmen, das sind ja ihre eigenen "Beiträge".



@seismos: Was Ihr Wortschwall mit meinem Post vom 29.10.2017, 08:22 Uhr zu tun hat? Verschwindend wenig, Herr Wirtz. Im Vergleich zu meinem Beitrag lassen Sie es an Sachlichkeit und inhaltlicher Relevanz fehlen (Ihre laienmedizinischen Einlassungen sagen mehr über Sie selbst aus als Sie ahnen mögen).

Der 20. Juli ist als Gedenktag präziser definiert als in Ihrer ahistorischen Auslegung als "Feiertag der Deutschen". Es ist der Tag des deutschen Widerstands! Ist denn der Tag der Deutschen Einheit oder der Reformationstag etc. dann auch immer nur der "Feiertag der Deutschen"? Mit meiner Umwertungsthese liege ich vielleicht gar nicht so falsch.

Wie beurteilen Sie den Umsturzversuch des militärischen Widerstandes, das gescheiterte Hitler-Attentat am 20. Juli 1944? War der Versuch, die Diktatur des Nationalsozialismus zu beseitigen, unter Einsatz des eigenen Lebens, eine gedenkwürdige Tat oder Landes- und Volksverrat?



Da muß und will ich ihnen nicht ohne ohne Einschränkungen zustimmen! Für mich muß der 20. Juli ein Feiertag aller Deutschen sein, gerade weil er das Symbol des Widerstandes gegen eine Diktatur gerichtet war. Und er war ja nicht nur ein Symbol des militärischen Widerstandes, es haben ja auch andere, zivile Personen (Eine dieser Personen hier: https://de.wikipedia.org/wiki/Albrecht_Haushofer)an diesem Widerstand teilgenommen. Und man sollte in diesem Zusammenhang den Widerstand anderer Gruppen nicht vergessen wie z.B. den der "Weißen Rose", von denen ja nur wenige die Diktatur überlebt haben.

Und wie sie zutreffenderweise geschrieben haben" "unter Einsatz des eigenen Lebens".

Aber dieser Tag könnte aus meiner Sicht auch als ein "Internationaler Tag gegen Diktatur und Unterdrückung" gefeiert werden! wobei ich nun nicht dazu auffordere, gleich das Leben für diesen Kampf einzustezen.

Überall auf der Welt gibt es Dikturen und Unterdrückung. Unterdrückung von Meinungen, von Religionen und von Volksgruppen.

Das haben die Siebenbürger Sachsen in ihrer wechselhaften Geschichte ja auch leidvollst erlebt, zuletzt unter Nicolae Ceaușescu.

Es gibt nun, und das ist nicht nur meine Meinung, sondern offizielle UN-Meinung, viele Arten von Diktatur und Unterdrückung einchließt. Und da hat die UN u.a. auch Deutschland mehrfach ab- und angemahnt. Auch wegen der Meinungsfreiheit. Allerdings hat Deutschland diese angeprangerten Mißstände nicht abgeschafft, sondern die Abmahnungen etc. einfach ignoriert!

Nach dieser UN-Definition leben wir in Deutschland in einer Demokratur.

Und dann gibt es Menschen und Gruppen, die Diktaturen "feiern" und für "gut" heißen, weil dieses in ihre politische Meinung paßt - Ich erinnere nur an die "Enver Hoxha" - Mao Zedong und "Che Guevara" Rufe (um nur einige zu nennen) auf Demos und Veranstaltungen verschiedenster sozialistischer und linker Gruppen in Deutschland. Oder an den Massenmörder Stalin (Ca. 20 Millionen Todesopfern unter dem Stalinismus), der auch heute noch, auch in Deutschland von linker Seite "gepriesen" und "gefeiert" wird.



Zum "Glück" muß man in Deutschland, wie damals in Siebenbürgen, nicht mehr das Leben einsetzen, wenn man sich für Demokratie, Meinungsfreiheit, Recht und Ordnung und gegen eine mögliche Diktatur in Deutschland (Wehret den Anfängen!) einsetzt.

Man landet da "nur" auf einer "Roten Liste" bei zweifelhalften linken Gruppierungen, wird mal bei Facebook gesperrt oder wie hier jetzt bei mir geschehen, diffamiert und denunziert, einem Kesseltreiben ausgesetzt wird.

Dazu ausführen möchte ich noch, daß es in Deutschland mehr "politische" Gefangene und für "politische Vergehen" Abgeurteilte gibt, wie in China oder anderen vergleichbaren Staaten. (Ich verweise darauf, das z.B. in der DDR die politischen Straftaten auch "ganz normal " in das Strafgesetzbuch integriert waren und damit

die politisch Straffälligen ganz einfach kriminalisiert wurden - wobei diese Vorgehen heute in Deutschland entgegen der Deklarationen der UN auch ausgeübt wird.)

Lt. Amnesty International sind politische Gefangene:

Amnesty International betrachtet alle diejenigen als ”gewaltlose, politische Gefangene”, die wegen ihrer politischen, religiösen oder anderen geistigen Überzeugungen, aufgrund ihrer ethnischen Abstammung, ihres Geschlechts, ihrer Hautfarbe oder ihrer Sprache, ihrer nationalen oder sozialen Herkunft, ihres wirtschaftlichen Status, ihrer Geburt oder eines anderen Statuts inhaftiert oder anderweitig in ihrer Freiheit beschränkt sind, - vorausgesetzt, sie haben Gewalt weder angewendet noch befürwortet. Amnesty International setzt sich für die bedingungslose und sofortige Freilassung gewaltloser, politischer Gefangener ein. Amnesty International benutzt den Ausdruck ”politische/r Gefangene/r”, um damit Inhaftierte zu bezeichnen, deren Fälle durch ein starkes politisches Element charakterisiert sind, so etwa, wenn Straftaten aus politischen Motiven oder in einem klaren politischen Kontext begangen wurden.



Mehr muß ich nun wohl nicht dazu sagen. Es ist leider etwas länger geworden, weil ich auch denjenigen, die die heutige und damalige politische Lage in Deutschland nicht kennen oder nicht um sie wissen, einige neue Erkenntnisse geben möchte.

