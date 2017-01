Gedichter vum Hans Otto Tittes

Kostenlos Registrieren Suche | Forenregeln | Hilfe | Beiträge dieses Themas abonnieren



Um Beiträge zu verfassen, müssen Sie sich kostenlos registrieren bzw. einloggen.

Seite 14 von 14 |< · < · [11] [12] [13] [14]



Reimer Erstellt am 18.10.2014, 21:41 Uhr

Hallo Gerri,

ech lauchen Dech iwwerhäuft net äus, wunn Ta soachsesch schreuws, am Gejenteul fråen ech mich, wunn de Sibis, jeder a senem Dialekt, verseaken ze schreuwen. Mauch nuor weter esoi!





Reimer Erstellt am 26.10.2014, 09:45 Uhr

Der Härwest äs hä und åls älder Mänjsch fällt ennem än, wä dåt frähr ä Siweberje wor, wonn de Hausfraen de Härwestpiezerå måchten.



De Härwestårbet

Wåt frähr en Hausfraa enjde mosst

derhiem äm Härwest ålles måchen!

Driw dinkt het sälden emmest no

und wonn, wid hie äm Ställe låchen.



De Härwestårbet feng miest un

mät Fensterpiezen, Låddeschmieren,

de Vuerhånj, Iërendake weeschen,

den Iëre schei'rn uch Hemmelz kiëhren,



de Kåmpest älejen uch hobbeln,

det Gränzech hiësch ä Kiste lejen,

de Åer ä Kålkwåsser dro dan,

uch ålt en Spännennez nooch fejen.



Dett sen naa norr en poor diër Såchen,

dä mer äm Schnelen ä se' kunn. -

Åch cha, dro gåw't de Kirchepeelz

zem Läften aus der ålden Trunn.



Naa riëdt vun desem nemmest mih.

De Härwestårbet, dä äs het

vill iefåcher und dennich wid

der älder Mänjsch derbä schnel mäd.



Äst åwwer äs uch het wä frähr,

und iwwer dåt de jang Let låchen:

De Ålde froģe sich villmol:

"Äs dett det leezt Mol, dått ech't måchen?"





Reimer Erstellt am 26.11.2014, 07:24 Uhr

Än em vuerije Gedicht wor de Riëd vun er Kåtz. Dettmol äs en Hangd derun.

Än desem Sommer såch ech en Fraa åf der Gåss, dä ären Hangd åf iemol åfhew end en weter schlapt. Et wor e gat iwerfittert Fox, die nemmi luufe wuel odder dåt weje senjem Gewicht nemmi kangt.



Hangdsliëwen hetzedåch

Vuer Johre wor et, wä en Fraa

sich kuuft emol en jangen Hangd.

Gedoocht wor dåt zem Ronden-drehn,

well dåt bekåntlich äs gesangd.



Um Ufång leffe sä de Ronden,

schär näckest gänge se äm Schrätt,

vuer leff de Fraa, dä gat ze Foss wor,

dro rån der Fifi hånjd'r är mät.



Nodeem sä mäd wor'n no dem Luufen,

gåw't fur den Hangd ä senjem Ak

en Extra-Chappy und furt Fraachen

um Däsch Kaffee mät vill Gebak.



De Johrer se vergången und

dess zwee brochen na uch mih Rah.

Se hun hålt bied ze vill Gewicht,

bäm Hangd kitt det Åålder nooch derza.



Äs het der Fifi mäd uch schlapp,

drit sä en hiësch, uch wonn et schwer.

Wåt wed se åwwer måchen, wonn

der Fox e Bernhardiner wer?





Reimer Erstellt am 07.01.2015, 07:44 Uhr

Uch wonn et mät dem ville Schnie än desem Johr nooch net stämmt, passt dett Gedicht dännich zer Johreszet:



Wänjterrah

De Floke fålle schi senjt Dajen,

em mient, dett äs nemmi geriëcht,

dertauß kån em norr äst nooch måchen:

äm Schnie en Wiëch schoffeln zeriëcht.



Der Wänjter hot de gånz Natur

mät Schnie bedakt; 't äs ålles za,

et wiëßt nästmih, der Bauer reest.

Naa gält fur åll de Wänjterrah.



Fur de Gedärer do äm Bäsch,

gemient se' Vijjel, Fiss uch Rih,

de Welf, de Schwenj uch åll genn vill,

bededt dess Wänjterrah nooch mih:



Wel iëwen ålles ägeschnåt,

wärd'n är, wel sä net Futter hun,

durch dä fur as hiësch Wänjterrah

bestämmt net bäs änt Frähjohr kunn!



Und dennich äs et gat, dått et

de Wänjterrah e jed Johr git,

wel bäs naa wor et enj esi,

dått no är båld det Frähjohr kitt.





Reimer Erstellt am 30.01.2015, 11:36 Uhr

Wä de Gränzen nooch net ofe woren, spillten dännich vill Sibis mät dem Gedånken, keen Detschlånd auszewåndern, und åndre woren sihr derkeen, wä z.B. de miest Fårrhärren.

Em Bekånte vu' mir wor et uch esi ergången:



Siweberjesch Fårriwerliëjung

Wä ärer vill vu' Siweberjern

derhiem nooch wor'n und iwerloochten,

ow ärieche sä schnel uch sellen,

miest un der Känjd är Zakonft doochten.



Mät Äriechen natürlich wor

"Keen-Detschlånd-zähn" enjde gemient.

Em hått no schwere Johren hålt

no Riëcht uch Uernenk sich gesihnt.



Är åwer vun de Sibis wuelen

vum Auswåndern näst hiren, wässen,

dä haten, wonn et än no geng,

dem Nober meer de Pass zerässen!



Net glått 'si grow, mih mät Humor

e Fårr keen 't Auswåndern uch wor:



E jang Poor hått uch ägeriecht

und woort långhär schin åf de Pass.

Uku' wor ierscht e Känjd, der Mark,

dåt wåsst der Fårr båld uch de Gåss.



Well Mark no D-Mark klung dem Fårr,

sot hie deråf än ärnstem Ton

dem Mån äst, wåt natürlich mosst

em mät em Schåss Humor verstohn:



"Nå säch, ej Misch, wåtfer e Gläck

derr Jang hot; und et äs dich gat,

dått ir net zäht keen USA,

sonst Dollar ir geduuft än hat!"





Reimer Erstellt am 14.04.2015, 14:53 Uhr

Dett äs en wohr Begiëwenhiet, dä em Bekånten vu mir vuer Johren hä än Detschlånd passiert äs:



En agewihnlich Amen

Ä jeder Kirch, ow griß, ow klien,

sånjt Lieder em aus voler Bråst;

vun der Gemien måcht hä norr mät,

wie dro zem Sånjen hot uch Låst.



Der Fårr, de Fårrän dan et uch,

fålls iwwerhieft sä sånje kännen;

Amusikaleschen, dä sil'n

um läwsten sich en Paus hä gännen.



Wie un der Orjel sätzt und spillt,

die mess besangders Oocht dråf giën,

dått de Gemien mät såmt dem Fårr

de richtijen Ton enjden niëhn.



Dåt äs äm Grangd genuen net schwer,

'silång de Orjel funkioniert.

Iemol åwwer bä'm Schlåss-Choral

wor foljend klie Malehr passiert:



Der Orjanist leecht sich änt Zech,

e spillt mät Fråd uch agehemmt,

åf iemol märkt hie gånz erfert,

dått riëchts ien vun den Taste klemmt!



E spillt norr länks, riëchts dåst e drun,

de Ånjst båld Iwwerhånd bekitt,

e biëdt, e schimpft und gånz zem Schlåss

"Zem Dånner!" hie nooch vu sich git.



Um nächsten Dåch erzåhlt em sich

äm gånzen Dorf, Gåss ow, Gåss åf:

"Der Gottesdänst hirt nahär mät

'Zem Dånner!' stått mät 'Amen' åf!"





Reimer Erstellt am 26.06.2015, 08:28 Uhr

Äm Åålder äs villet åndersch, wä em uch än de foljenden Zelle liëse kån:



Ååldersresultat

Komm kunn de Männer än de Johr,

schi git et Ärjer mät dem Hoor:



Et wid ierscht dänner und derno

um Hånjderhieft wid no mät no

en Plått, dä enjde gresser wid

und äm en Zet en Glåtz et git

und zwor bäs vueren un dä Ställ,

wo nooch vuer Johre wor en Wäll.



Un ånder Ställen, asheniert,

wiëßt Hoor derfuer naa gånz vermiëhrt:

Et äs de Nos und sen de Ihren,

wo't wiëßt und leet sich gor net stiren.



Wonn em et net reechtzeddich schnett,

dro keckt eraus et äm en Zet,

wåt zwor bäm Hiren/Rächen gor net stirt;

norr, dor et wärlech net gehirt,

wel schåffe wid et niche Gläck,

wä uch dåt, welt wiëßt åf dem Räck.



Wem dett mät Hoore wedderstriëwt,

så trotzdiëm frih, dått hie nooch liëwt,

denn wie äm Graw schin än der Iërd,

hot dett net, und - äs dåt mih wiërt?



Aus: Ållerlå quer durch det Liëwen





Wittl Erstellt am 26.06.2015, 20:41 Uhr



Reimer Erstellt am 27.08.2015, 07:30 Uhr

Vuer net ze långer Zet wor ich än em Ååldershiem, wo un em Nomättauch e Chor en poor Lieder fuer de Bewunner, ålsi de Åålden, sung.



Sihnsucht

Äm Ååldershiem do sånjt e Chor,

et hire Let za, mät groo Hoor.

Bä muncher hiësche Weis em set,

de Åålde leecheln uch e ked.



Bäm Lied "Der Heimatort" hirt dro

det Leecheln åf, und no mät no

set em munch Zehr bä villen Åålden,

se scheppeln owen iwwer Fåålden.



Wo äs de Zet vuer ville Johr',

meer wonn et primitiver wor?

Ämsonst äs't Hiem modern gebat;

det iejän Näst norr bleiwt vertrat!



Aus: Ållerlå quer durch det Liëwen





Reimer Erstellt am 01.11.2015, 13:53 Uhr

Derr Misch, vun diëm hä angden de Riëd äs, wor schin enjden iejesännich und äs bäs åf den heddijen Dååch e stur Mänjsch bliwwen.

(Ow sich der ien odder ånder hä wedder erkennt...?)



Traditionsbewåsst

Der Misch, die äs bäs änt hih Åålder

e stur Mänjsch, die derza schwer hirt.

Wåt åndern son, dåt hot än miestens,

uch wä e gat hirt, net gestirt.



Åls Känjd schin intressierten än

de Rejeln iwwerhieft gor näst,

hie geng mät Schaģģen än de Stuw,

un diën nooch heng der Schwennemäst.



Und dro en äldern Mänjsche gressen,

nå, un dåt doocht der Mischi net,

hat e et da' sell'n bäm Begenen,

såch hie schnel åf de ånder Set.



Und speter vuerem Kirchgång dro

doocht unt Rasieren hie norr sålden,

e mient, dått em jo bäm Gebiët

uch arasiert de Hånjd kå' fålden.



No jedem Mättåcheße loocht

hie åf den Diwan sich zer Rah,

de Stiwwel zuch hie sich net aus,

meer wä nooch hat getowt senj Fraa.



Än Detschlånd, naa, liëwt weter hie

wä frähr derhiem und fählt sich fenj,

denn hä hießt et jo iwwerål:

Mer wälle bleiwen, wä mer sen!





Reimer Erstellt am 31.01.2016, 09:37 Uhr

Et äs schin zem Erfehren, wonn em set, wä sich munch emmest mät Piercing "zeleechert":



Wonn der Trend linkt

Senjt ville Johre schin em set,

wåt unda sich speziell jang Let,

ändeem sä än de Körper nooch

sich måchen ient ucht ånder Looch:



Ow et bäm Meedchen odder Jang,

vuerm Noselooch, dem Ihr, der Zang,

dem Mell, der Bråstwoorz, Nowel, båld

uch deffer Piercing måcht net Hålt!



Und dåt, uch wonn de Mänjschen hun

vun åller Ufånk schi bekunn

genäjjend Leecher, dått se kännen

Kontakt vun außen hu keen ännen.

Dåt giht gewäss uch ämgekihrt,

munch Änhålt dro keen auße fihrt!



De Leecher se vu rond, oval,

bäs horizont- uch vertikal,

und wärde sännvol sä beschätzt,

derno jed Looch dem Mänjschen nätzt!



Diër Leecher hot der Mänjsch zwor nenn,

und dennich froocht em sich schär enj,

woräm der ien uch ånder nooch

sich steeche leet uch nooch e Looch?



U wåt der Froģer wohl net dinkt:

Der Trend hålt åll dess Mänjsche linkt!





Reimer Erstellt am 10.04.2016, 20:42 Uhr und am 10.04.2016, 20:52 Uhr geändert.

Villmol hiren de Schüler äm Angdericht net za, wåt der Lihrer sot.

Än desem Fåll stämmt dåt åwwer net:



Richtich iwwerloocht

En Lihrerän, nemmi glått jang,

emol än Detsch froocht än de Klåss:

"Well Zetform äs der foljend Såtz:

'Ech bä' sihr stråmm!'" - Dråf mät Genåss



åntwert der Misch: "Fraa Lihrerän,

der Steff uch ech, mir ållebied

behieften, dått än desem Fåll

et äs bestämmt Vergångenhiet!"





Reimer Erstellt am 25.07.2016, 13:09 Uhr

Hetzedåch hun de Hangd ållerlå Spillzejjer wä derr Köter hä angden:



E besangder Äkuuf

E Mån, die hot en jangen Hangd,

die spillt mät Schaģģen anjem gärn,

de Måchoort äs em zemlich wurscht,

uch, ow se ålt odder modärn.



Glått het bäm Sommerschlåssverkuuf

verlångt der Mån direkt zwe Poor

und sot: "De Nummer äs egal!"

Dråf der Verkiefer: "Nå, hir naa dor!"



Woräm de Nummer wurschtegal,

za diëm git un hie dese Grangd

senjem vertotzte Vis-ā-vis:

"Dä sen hålt norr - fuer menjen Hangd!"





Reimer Erstellt am 25.01.2017, 14:52 Uhr