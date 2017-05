Quo vadis Europa ?

Und darauf bin ich ein klein wenig stolz: Auftritt in Bratislava im Rahmen einer herzerfrischenden Kundgebung gegen die „Liquidierung Europas“ und das „Brüsseler Diktat“.

Stolz und froh über dieses Erlebnis bin ich nicht zuletzt deshalb, weil es auch in der Slowakei eine lebendige und aktive patriotische Szene gibt, die die Brüsseler Verbrecherunion und ihre verheerenden Ziele durchschaut hat. Völlig richtig liegen die slowakischen Kameraden deshalb mit ihrer Einschätzung, dass mit dem Regime von Brüssel keine Kompromisse möglich sind. Es muss weg – wenn nicht, wenn Brüssel das letzte Wort behalten sollte, wäre das das Ende der europäischen Völker. Es gibt nur die EU oder Europa.

Es ist sehr wohltuend, eine solche Übereinstimmung in grundsätzlichen Fragen auch mit nichtdeutschen Mitstreitern zu erleben. In solchen Momenten wird deutlich, dass es ein besseres, ein anderes Europa ja längst gibt. Es regt sich auf allen Ebenen und meldet seinen Widerspruch an – eine gute, eine richtige Entwicklung, die hoffen lässt.



Brüssel sollte man stürmen und diese Verbrecher verhaften ja Verbrecher!