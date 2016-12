Rumänien heute

Kostenlos Registrieren Suche | Forenregeln | Hilfe | Beiträge dieses Themas abonnieren



kokel Erstellt am 18.12.2016, 06:46 Uhr

Bei den Eskimos ist es wie bei den Zigeunern bezüglich der Namensänderung. Diejenigen von Groenland und Alaska wollen als Inuits bezeichnet werden, andere jedoch - dabei handelt es sich um große Teile der in Kanada lebenden "Nordleuten" ziehen immer noch die Bezeichnung Eskimos vor, weil sie sich damit stärker identifizieren. Bei vielen unserer "Artisten" verhält es sich wohl ähnlich.



gehage Erstellt am 18.12.2016, 09:04 Uhr

...habe ich mal gehört,



aha! und somit wurde ENTSCHIEDEN! sehr präzise und aufschlussreich deine antwort aber andere zurechtzuweisen...



lauch Erstellt am 18.12.2016, 11:51 Uhr

Habe ich jemanden zurecht gewiesen? Das lag nicht in meiner Absicht.



gehage Erstellt am 18.12.2016, 12:03 Uhr

alles klar, lauch, aber dein beitrag vom 17.12 um 22:49 Uhr, klang sehr danach.



nichts für ungut...



Harald815 Erstellt am 21.12.2016, 11:02 Uhr

Verspottet Dragnea mit seinem Vorschlag (Sevil Shhaideh) den rumänischen Wähler, der auch gewählt hat?

Diejenigen die nicht wählen waren haben kein Recht sich zu beschweren.



_Gustavo Erstellt am 21.12.2016, 11:55 Uhr

Cine este Sevil Shhaideh ?

Shhaideh a fost ministru al Dezvoltarii in 2015 si, anterior, secretar de stat in acelasi minister. Desi Dragnea anuntase ca cel pe care il va propune este membru PSD "si nu de ieri de azi", Shhaideh a intrat in partid in iunie 2015, la scurt timp dupa ce a fost numita in Cabinetul Ponta.



De altfel, momentul in care a fost depus juramantul in functia de ministru a fost unul inedit, ea jurand cu mana pe Coran si nu pe Biblie, pentru ca este de religie musulmana.



Harald815 Erstellt am 21.12.2016, 12:33 Uhr

Eine Antwort auf die Frage war das nicht.



getkiss Erstellt am 21.12.2016, 17:09 Uhr



Aber "Ziare.com" wird gelesen im Internet, da gibt es auch Antworten auf die Frage von @Harald:



Glume Wie auch? Offensichtlich kennt Dragnea nicht die deutsche Sprache, bzw. liest nicht die Sbg. Zeitung.....Aber "Ziare.com" wird gelesen im Internet, da gibt es auch Antworten auf die Frage von @Harald:



Harald815 Erstellt am 22.12.2016, 17:42 Uhr

Heute 14:00 hätte Iohannis bekannt geben sollen was er entschieden hat. Er hat diese Bekanntgabe für nach Weihnachten verschoben, was wahrscheinlich auch nicht anders möglich war, denn er muss ja wohl auch mit den vorgeschlagenen Personen sprechen.

Ich glaube, dass er in einer sehr schwierigen Lage ist, dass er aber keinen der Vorschläge akzeptieren wird/kann. Der Ministerpräsident darf (habe aber den Gesetzestext nicht gesehen) keine weitere Staatsangehörigkeit als die Rumänische haben, und dessen (Ehe-)Partner auch nicht.

Wie sie über ihn herfallen werden, wenn er (wahrscheinlich gesetzestreu) die Vorschläge ablehnt, werden wir erleben dürfen.

Möglicherweise werden andere Vorschläge noch viel schlimmer sein.



getkiss Erstellt am 22.12.2016, 18:03 Uhr

noch viel schlimmer

na ja, Nachbars Waldi war ja noch nicht an der Reihe...

Ich meine Iohanis wird auch die Meinung des Patriarchen einholen müssen, will er nicht durchs Dorf getrieben werden... na ja, Nachbars Waldi war ja noch nicht an der Reihe...Ich meine Iohanis wird auch die Meinung des Patriarchen einholen müssen, will er nicht durchs Dorf getrieben werden...



Harald815 Erstellt am 22.12.2016, 18:12 Uhr