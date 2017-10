Ist Ungarn noch demokratisch?

Auf die Idee alle die nicht meine politische Ansichten teilen, in eine Anstalt einzuweisen, bin ich noch nie gekommen @ Gustavo. Ich bevorzuge immer noch den demokratischen Weg zu einer Lösung, aber das gibt mir nattürlich einen interessanten Einblick in deine Persöhnlichkeit.



Ich finde diese ganze Hetzkampagnie der EU gegen Ungarn und insbesondere gegen Orban eine Riesenschweinerei.



Der Orban verteidigt sein Land und die Interessen seiner Bevölkerung. Dafür ist er von seinem Volk gewählt worden. Merkel und Co sollten sich ein Beispiel daran nehmen, und wieder im Interesse ihres Volkes handeln, den Wink mit dem Zaunpfahl haben sie jetzt bei den Wahlen bekommen. Jedes noch so kleine Kind hätte es spätestens jetzt begriffen.



Man muss einfach respektieren und akzeptieren, wenn ein Volk keine Fremden unter sich haben will, und mit keinen Fremden zusammenleben will.

Eine holländische Politikerin hat es treffend erklärt vor einiger Zeit: Wenn man in einen Hühnerstall zuviele Hühner reintut, dann fangen sie irgendwann an, sich blutig zu picken.

Das ist beim Menschen auch nicht viel anders.