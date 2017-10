Ist Ungarn noch demokratisch?

@ Sicher bankban,nach 1919 haben sie ja dafür gesorgt das die rumänische Bevölkerung wächst,durch neue Ansiedlungen,Bau von rumänischen Schulen, Kirchen, alles was es so braucht um das erworbene Gebiet zu verwalten.Sie mussten die vielen ungarischen und sächsischen Beamten ersetzen,seit damals ist dieser Drang geblieben,das jeder studieren muss,egal was aber studieren.Ein gutes Beispiel was auch ARAD im Banat,das war auch 90% Mosaischem Glaubens, nach Krieg und Auswanderung ,haben sie sich in Israel ein neues ARAD aufgebaut.So verändern sich die Strukturen der Einwohner, es bleibt nichts auf einem gewissen Stand stehen.Jetzt gehn die jungen Juristen-Überschuss nach Spanien Erdbeeren pflücken,chinesische Arbeitskräfte füllen die Handwerker-Lücken in rumänischen Städten aus.