Ist Ungarn noch demokratisch?

Furchtbare Sprache, schrecklicher Stil und Ausdrucksweise - wenngleich sachlich wohl weitestgehend richtig. Was jedoch völlig fehlt, ist die kontinuierliche Feindbildung, die von Orbán betrieben wird und welche auf die vorangegangenen Regierungen nicht zutraf: mal spricht Orban allen, die seine Ansichten nicht teilen, ab, Ungarn zu sein; mal hetzt er gegebn Migranten; dann gegen Soros, dann gegen NGOs und schließlich wiederholt gegen Brüssel. Durch diese Kampagnen mobilisiert er die Bevölkerung, hält sie in einem politischen Hysteriezustand, der eine nüchterne demokratische Streitkultur im Keime erstickt. Anstelle rationale Sachpolitik und -argumentation tritt die emotionalisierte und hasserfüllte Alltagsbeschimpfung. Das vergiftet das gesellschaftliche Klima und macht ein Leben in Ungarn ebenfalls mit unerträglich.