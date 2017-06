Deutschland aktuell

Es wird auch langsam Zeit das die konservativen Kräfte in der CDU wach werden, und dieser Frau Einhalt gebieten.



Diesen hektischen und übereilten Ausstieg aus der Atomenergie, ohne vorher die Alternativen genau zu planen, hat sie genau so Plan und ziellos gemacht, wie ihre Flüchtlingspolitik.



Während bei uns die Atomkraftwerke abgeschaltet werden sollen, bauen die Franzosen und die Tschechen neue Atomkraftwerke. Wenn bei uns dann der Strom knapp wird, werden wir den teuren Strom von denen kaufen müssen.



Die Strompreise klettern immer weiter nach oben, und die Betriebe werden dann noch mehr Produktion ins Ausland verlagern, und hier Arbeitsplätze abbauen.



Ich bin auch für einen Atomausstieg, aber nicht so übereilt und planlos wie das gemacht wird. Sowas muß global geschehen damit es auch was bringt.



Außerdem hat es auf der Erde schon immer warme und dann wieder kalte Perioden gegeben, bevor es überhaupt uns Menschen gab, und der Anteil des Menschen an der Erderwärmung wird reichlich übertrieben dargestellt.



Nur weil die Merkel mit ihren grünen Lieblingen sich vor der restlichen Welt als Umweltengel präsentieren wollen, zerstören sie die eigene Wirtschaft und bürden allen immer höhere Stromkosten auf.

Als nächstes sollen wir den Besitzern von Elektroautos die Fahrzeuge über höhere Strompreise finanzieren.

Im Gegenzug werden den Dieselfahrern die Fahrzeuge entwertet, obwohl die deutschen Dieselfahrzeuge die saubersten der Welt sind.



Kein Wunder das die Amerikaner diesen Wahnsinn nicht mehr mitmachen, und aussteigen.