Deutschland aktuell

Es soll auch eheähnliche Beziehungen zwischen Mensch und Hund oder Katze geben, die dann wie Bettgenossen unter einer Decke steckend nebeneinander schlafen. Aber das sind andere Wandlungen.

Vielleicht liegt das Problem mit der Ehe für alle vorwiegend im Auge des voreingenommenen Betrachters? Jedenfalls gibt es die gleichgeschlechtliche Ehe schon in folgenden Ländern landesweit: Argentinien, Belgien, Brasilien, Dänemark, Finnland, Frankreich, Irland, Island, Kanada, Kolumbien, Luxemburg, Niederlande, Norwegen, Portugal, Schweden, Spanien, Südafrika, Vereinigte Staaten, Uruguay, dazu in Mexiko, Neuseeland und dem Vereinigten Königreich in Teilgebieten. In Russland gibt es die gleichgeschlechtliche Ehe nicht, in der Türkei auch nicht, in arabischen Staaten ebenso wenig.