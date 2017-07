Deutschland aktuell

Update 18:40 Uhr: Die Ereignisse überschlagen sich: Soeben erreichte uns die Nachricht, dass der Vorstand von „Antifa e.V.“ die volle Verantwortung „für die durch den Verlust des USB-Sticks mit brisanten Dokumenten veröffentlichten Informationen“ übernimmt. Wegen des „unermesslichen Schadens für die Bewegung“ tritt P. Flasterstein von all seinen Ämtern zurück.



diana, was ändert das an dem bericht der taz? es ist eher eine bestätigung dass das behauptete zutrifft, sonst hätte niemand zurücktreten müssen.



aber hast du auch eine meinung zu den krawallen der(s) faschistoiden linksradikalen gewalttäter/mobs von hamburg? ich erlaube mir "mob" zu sagen, denn wenn schon unser dicke sigi sowas sagt...

nicht schon wieder ablenken!





diana, mal angenommen die these von jason brennan würde umgesetzt, wärst du dann wahlberechtigt?



nichts für ungut...