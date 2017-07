Deutschland aktuell

Zusammenschlusses dieser Anstalten eingehen, muss mich allerdings wundern, dass sie sogar die Unverfrorenheit haben, sich gemeinsam zu präsentieren!

Man könnte annehmen, die "Gemeinschaftsarbeit" von Fernsehsendern und großen Verlagen der Presse beruht auf wirtschaftlichen Gründen.

Das Argument hat was an sich. Mit dem Internet kam ein Zeitalter auf in dem die herkömmliche Nachrichten-Information und die wirtschaftliche und politische Kommentierung dieser Nachrichten sich veränderte. Das "demokratische Internet" hat die "abgesprochene Berichterstattung" gefährdet. Mit dem Internet bekam der Bürger die Möglichkeit des Zugangs zu vielfältiger Information; diverse neue Möglichkeiten der Absprache zu spontanen Zusammenkünften wurden möglich.

Ich selbst kaufte schon in der Ceau-Ära am Schw. Meer oder im Aro in Kronstadt westdeutsche Zeitungen und war beeindruckt von der Differenz zwischen freier und gelenkten Berichterstattung.

Ein interessanter Aspekt in modernen Zeiten ist die Beschaffung von Nachrichten. Da greifen die meisten Organe in Deutschland nicht mehr auf die traditionellen Presseagenturen, sondern auf Branchenvereinigungen. Die werden dann in den Nachrichten auch genannt. Diese managen dann auch Interviews mit Politikern.

Außer dem sind eine Vielzahl von Presseagenturen aufgetaucht die Internetbasiert arbeiten.

Die Zeitungen und Rundfunk bekamen mit der Zeit sinkende Abonenntenzahlen und Reklameverträge, weil die Kunden begannen sich unabhängig zu informieren, ohne oder wenig dafür zu zahlen. Dann haben sie die "Zeitung im Internet" geschaffen, in der die interessanten Artikeln nur durch Bezahlung von diversen Formen der Abonnamenten abhängig wurden. Die zunehmende Gehälter der Angestellten sind (auch) durch Preise der Zeitungen finanziert, die ein enormes Wachstum aufweisen, siehe z. B. den Preis der SZ.

Das ist ein zweiseitiges Schwert, zunehmende Schichten der Bevölkerung können sich die Preise nicht mehr leisten und müssen bei Bedarf ausweichend sich informieren.

Die gelenkte Information in den Medien nahm zu, die ganze Seite der Informationspolitik offenbarte sich mit den Silvesterereignissen auf der Kölner Domplatte.

Gesellschaftliche Gruppen wurden bewusst in das Abseits gestellt, sowohl von Politik wie auch Presseorganen und die betroffenen wehrten sich offen mit dem Slogan der "Lügenpresse". Eine Menge "Internetzeitungen", die sich "Unabhängig", "Neutral", "Frei", oder anderswie benennen ist aufgetaucht....



Mal sehen, wie das ganze im aufziehenden Wahlkampf sich zeigt...Inzwischen ist die Absicht zur "Lenkung" der Information sogar bei Vereinsblättchen wie die Siebenbürger Zeitung angekommen, wo angeblich die Kommentierfunktion nur noch den Mitgliedern vorbehalten werden musste, weil diese durch Nichtmitgliedern "verdrängt" wurden.

Das Resultat ist ein vereinspolitisches Minidesaster. Es kommentieren weiterhin nur ein paar Mitglieder, die Hälfte der Kommentare kommen von der in die Enge getriebene Vereinsführung. Der Einzug von Mitgliedern in die Kommentare der Zeitungsartikeln ist praktisch gescheitert.

Gleichzeitig werden die Anzahl der Beiträgen und Kommentatoren im Forum auch weniger. Vielleicht auch ein Spiegel der Mitgliederzahl. Die "Alten" werden naturgemäß weniger, die Jungen haben andere Interessen. Bin mal neugierig wie in Zukunft die Massenveranstaltungen in Dinkelsbühl und Ulm finanziert werden sollen...Darüber hört man fast Garnichts!