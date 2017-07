Deutschland aktuell

Alle Politiker und Journalisten, die das Lied von „links ist gewaltfrei“ singen und behaupten, bei den Ausschreitungen in Hamburg könnte es sich nur um Kriminelle gehandelt haben, täten gut daran, dieses Buch zu lesen. Da wird nicht von den bösen „Rechten“ etwas unterstellt, sondern die Antifa-Kämpfer erzählen selbst von ihren Gewalteinsätzen gegen „Nazis“, oder wen sie zu „Nazis“ erklärt haben.



Schon in den 80er Jahren, in denen die im Buch Interviewten marodierend durch die Lande zogen, wurde die gesamte Palette dessen, was wir in Hamburg als vorläufigen Höhepunkt krimineller Antifa-Gewalt erlebt haben, angewandt: Autos abfackeln, Läden, Lokale, Wohnhäuser stürmen und beschädigen, plündern, Menschen mit Flaschen, Pflastersteinen, Eisenstangen, Zwillen attackieren, Molotowcoctails und Buttersäure zum Einsatz bringen.



„Gewalt gegen Nazis wirkt“, beginnt Schöppner seinen Beitrag und fährt fort: „Der gewaltfreie Diskurs ist verlogen. Er ist reine Propaganda. Er dient dem inneren Frieden. Schon die gesellschaftlichen Verhältnisse sind gewalttätig... Fakt ist: Gewalt wirkt. Egal, ob es einem gefällt oder nicht. Gewalt wirkt auch gegen Nazis. Vielleicht wirkt sogar nur Gewalt gegen Nazis“.





„Gewalt ist immer legitim“



Hannah Bruns, Platz 11 der NRW -Bundestagsliste der Linken und Mitglied des Landesvorstandes in einem Namensbeitrag: „Für mich steht fest: Die Frage inwiefern Gewalt legitim ist, wird dadurch beantwortet, ob sie zum Erreichen meiner Ziele dienlich ist und gegen wen sie sich wendet. MarxistInnen lehnen Gewalt nicht generell ab, aber sie sind auch keine Abenteurer oder Hooligans, die irgendeinem Gewaltfetisch anhängen und glauben, der Einsatz von Gewalt sei immer und ganz generell legitim.“ Vorher hatte sie konstatiert: „Es ist im Grunde ja ein Zeichen von vernünftigem Klassenbewusstsein, die bürgerlichen Eigentumsverhältnisse nicht anzuerkennen und sich das zu nehmen, was man braucht.“ Es wäre nur im Falle Schanzenviertel besser gewesen, es nicht zu tun, weil es die Proteste delegitimiert hätte. Also: Gewalt ja, aber dosiert und unter Anleitung erfahrener linker Klassenkämpfer. Es soll ja schließlich das „Schweinesystem“ zerstört werden und nicht die Antifa delegitimiert werden.



Die Antifa wäre längst perdu, wenn sie nicht ihre journalistischen Unterstützer in den Medien hätte. Die haben erkannt, dass staatliche Gelder fließen müssen, um die Antifa am Leben zu erhalten. Kein Geringerer als der Chefredakteur der „Leipziger Volkszeitung“ Jan Emendörfer, springt wortgewaltig für die Antifain die Bresche: Der Rechtsstaat muss auf dem Teppich bleiben“, fordert er in einem Kommentar.



Was die Antifa in Leipzig schon veranstaltet hat, die Verwüstung von Bahnanlagen, die teilweise Unterbrechung des Bahnverkehrs, die Menschenjagd auf Legida-Demonstranten, die Angriffe auf Büros von AfD-Abgeordneten, das Abfackeln von Autos, scheint dem Chefradakteur völlig aus dem Blick geraten zu sein (oder heißt er es insgeheim sogar gut?). Dass eine Polizeistation in Connewitz so brutal angegriffen wurde, dass die dort befindlichen Polizisten um ihr Leben fürchten mussten, worüber auch die LVZ berichten musste, kehrt Emendörfer einfach unter den Teppich.



Kein Wort zu der Solidaritätsdemo für die Hamburger Randalierer, die kürzlich in Connewitz stattfand. Dabei war selbst in der LVZ zu lesen: „Die Protestierer riefen Sprechchöre wie „Lasst es krachen, lasst es knallen, Deutschland in den Rücken fallen“ und trugen mehrere Transparente mit sich. Auf einem Plakat stand: „Still not loving police. Bei Polizeigewalt und Repression nicht nur zuschauen - Solidarität muss praktisch werden […] Die Polizei sicherte den Aufzug mit einem Großaufgebot ab, auch ein Hubschrauber war im Einsatz.“



Am vergangenen Freitag hatten „80 teils vermummte Extremisten in Connewitz Mülltonnen angezündet und einen mit Fahrgästen besetzten Bus der Linie 70 mit Feuerwerkskörpern attackiert. Die Polizei bestätigte am Montag Berichte, wonach am Straßenrand auch eine 30 Zentimeter lange Rohrbombe entdeckt wurde. Diese sei allerdings noch nicht fertig gewesen, hätte aber dennoch Schaden anrichten können.“



Antifa-Opas erzählen vom Krieg



erstmal so viel zu den "ach so friedlichen" linken/linksradikalen terroristen...



nichts für ungut... erstmal so viel zu den "ach so friedlichen" linken/linksradikalen terroristen...nichts für ungut...