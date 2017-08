Deutschland aktuell

"Selbstverständlich! Wir brauchen die Obergrenze, damit die Integration gelingen kann, damit die Sicherheit gewährleistet ist und wir genug Wohnraum, Ausbildungs- und Arbeitsplätze haben. Die Zahl von 200.000 ist auch eine Richtschnur für die Verteilung der Flüchtlinge in Europa. Das ist ein wichtiges und klares Signal, damit die anderen EU-Länder wissen, was Deutschland übernehmen kann und was nicht. Sie können es auch Kontingente nennen, das ist unter dem Strich das Gleiche. Wir haben während des Jugoslawienkrieges jahrelang bestimmte Kontingente aufgenommen. Damals haben wir politisch entschieden: so und so viele Bürgerkriegsflüchtlinge nehmen wir auf und nicht mehr. Für mich ist es unerklärlich, warum das jetzt nicht gehen sollte. Der Jugoslawienkrieg war der typische Anwendungsfall in der Vergangenheit, so kann es doch auch in der Gegenwart und in der Zukunft funktionieren. Es gibt ja Politiker, die sind gegen die Obergrenze, aber für Kontingente – denen sage ich immer, das ist übrigens das gleiche!"

Horst Seehofer antwortet in einem heute im Bayernkurier veröffentlichten Interview auf die Frage: "Sie halten an der Obergrenze fest?""Selbstverständlich! Wir brauchen die Obergrenze, damit die Integration gelingen kann, damit die Sicherheit gewährleistet ist und wir genug Wohnraum, Ausbildungs- und Arbeitsplätze haben. Die Zahl von 200.000 ist auch eine Richtschnur für die Verteilung der Flüchtlinge in Europa. Das ist ein wichtiges und klares Signal, damit die anderen EU-Länder wissen, was Deutschland übernehmen kann und was nicht. Sie können es auch Kontingente nennen, das ist unter dem Strich das Gleiche. Wir haben während des Jugoslawienkrieges jahrelang bestimmte Kontingente aufgenommen. Damals haben wir politisch entschieden: so und so viele Bürgerkriegsflüchtlinge nehmen wir auf und nicht mehr. Für mich ist es unerklärlich, warum das jetzt nicht gehen sollte. Der Jugoslawienkrieg war der typische Anwendungsfall in der Vergangenheit, so kann es doch auch in der Gegenwart und in der Zukunft funktionieren. Es gibt ja Politiker, die sind gegen die Obergrenze, aber für Kontingente – denen sage ich immer, das ist übrigens das gleiche!"