Deutschland aktuell

und wenn nach den Bierchen @Bäffelkeah noch stärker für die AfD ist, ändert das auch nicht am "Schaffen" von Frau Dr. merkelinke.

Sie schafft großzügig mit dem Mund, andere, die Bürger, können dafür Milliarden zahlen und freiwillig den Migranten helfen, ca. 20 Jahre lang. Die "Touristen", die mit Prämienzahlungen an Schlepper fußläufig Europa durchquerten, werden, wenn überhaupt, auf Kosten der deutschen Steuerzahler mit Flugzeug nachhause geschickt. Dort erzählen Sie dann anderen :



"Läuft auch dahin, dort bekommt ihr freie Logis, (getragene) Kleider, Essen nach Euren Sitten, Taschengeld und "Unter Haltung" auf der Domplatte. Und wenn es nicht "anerkannt" wird, dürft ihr auch mal mit Flugzeug fliegen..."



Und bevor diese Anderen sich auch auf den Weg machen, fragen Sie erstaunt:



"Gibt´s denn so was, sind die so blöd?"