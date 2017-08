Deutschland aktuell

Kaum hat ein Mitglied der regierenden Rot-Grün-Regierung seine politischen Ansichten geändert, sprechen führende "Genossen" von Verrat, Unanständigkeit, usw. Da fragt man sich schon, ob diese "Volksvertreter" mal was vom Begriff Demokratie gehört haben? Die besagt u.a., dass jedem(r) das Recht auf Selbstbestimmung zusteht:



In Deutschland wird dieses Recht vor allem durch Art. 2 Abs. 1 i.V.m. Art. 1 Abs. 1 Grundgesetz geschützt. Jedem Menschen wird darin das Recht auf die „freie Entfaltung seiner Persönlichkeit“ garantiert, „soweit er die Rechte anderer nicht verletzt und nicht gegen die verfassungsmäßige Ordnung oder das Sittengesetz verstößt“. (Vgl. dazu auch: Allgemeine Handlungsfreiheit.)



Seltsam ist da noch was anders: Als CDU-Mitglieder zur AfD gewechselt sind, hat man von diesen Großmäulern keinen Ton vernommen. Da fragt sich der kleine deutsche cetăţean turmentat schon, ob da nicht mit zweierlei Maß gemessen wird...