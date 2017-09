Deutschland aktuell

Anbei ein Brief eines Rumänen, der seit 25 Jahren in Deutschland lebt, an einen alten Freund aus/in Rumänien.



Un vechi prieten din Romania, stabilit cu decenii

in urma în Germania, imi trimite aceste aiuritoare remarci...

...situatii pe care le-am intuit de multa

vreme... altele pe care le-am aflat cu acest prilej. Trist. Foarte.





Draga Mitica, fiindca am urmarit discutia pe tema

ce mizerie este in Romania si, prin contrast,

cit de grozava este Germania“ as adauga totusi -

cit pot de concis - citeva detalii.

Intii de toate: Germania de acum nu are mai

nimic in comun cu Germania cunoscuta de generatia

parintilor (sau bunicilor) nostri.

Schimbarile au fost atit de profunde mai ales

in domeniul comportamentului si mentalitatilor

incit intre ele se afla, dupa o expresie

autohtona de aicci lumi intregi“ (Es gibt Welten dazwischen!““).

Reeducarea a fost intr-un fel chiar mai profunda

in Germania de Vest, fiind facuta nu prin

teroare, ca in tarile devenite comuniste, ci

printr-o manipulare abila si perfida, inspirata

din „marxismul cultural“ respectiv Scoala de la

Frankfurt , cu efectele profunde asupra

societatii; corectitudinea politicca“,

genderismul“ si altele similare fiind cele mai

ccunoscute. Nu exista nici o alta tara care sa-si

repudieze trecutul in asa masura ca Germania,

orice fel de cult al eroilor“, atit de naatural

in alte parti este aici echivalat cu extremismul

de dreapta , fascism“ s.a.m.d., cuvintul

patriotism“ a ajuns tabu. La fel daca cineva

aminteste de traditionalele viirtuti germane:

corectitudinea, loialitatea, (imediat ti se

raspunde: cu asta poti deveni un bun paznic de lagar de concentrare“!).

Este singura tara care isi

sarbatoresteinfringerile (!) si unde se

comenteaza cu note ironice parazile militare de

14 iulie din Franta sau 4 iulie din SUA ca fiind

bombastice“ (!); unde politicieni notorrii afirma

ca cultura germana nu are nimic remarcabil, cel

mult doarlimba, dar nici aceasta saptamina

trecuta am vazut la un talk-showw unul din acesti

activisti“ afirmind cu aplomb ca de fapt tte poti

intelege si numai prin gesturi (el asa s-ar fi

inteles cu locuitori din Africa, sau insulele

Pacificului!) si ca de fapt germanii (cei etnici,

adicaget-beget“) ar trebui sa invete de la

celelalte culturi ccu care vin in contact prin

migratie si ca in general sa se termine o data cu

respectul exagerat pentru limba si cultura germana.

Joschka Fischer, fostul ministru de experne

verde“, fost activ 68-ist““ si aruncator cu

pietre in politisti in acei ani (omul de altfel

fara nici o calificare, nemai vorbind de studii!)

a povestit o data cit de neplacut s-a simtit cind

a fost (a trebuit sa fie prezent) la un festival

Wagner la Bayreuth, unde totul respira o duhoare

bruna“ (aluzie la perioaada lui Hitler) si abia

astepta sa revina la un aer proaspat“ (!). M

rezum doar la exemplele de mai sus, ele pot

continua la nesfirsit, unii cerind chiar ca sa nu

mai fie nici o deosebire legala intre germanii

autentici“ cancelareasa a introdus termenul „cei

care traiesc mai de mult aici“ (!) si migranti,

pe care parca abia asteptam sa-i integram“ si

daca asta nu se intimplla prea repede e numai din vina noastra!

Pe plan economic, tehnic s.a.m.d. situatia nu e

cu mult mai roza: corectitudinea proverbiala

germana nu prea mai exista si ceea ce

functioneaza, functioneaza datorita sistemului de

legi care asigura stabilitatea; desi norme

acceptate si respectate pretutindeni ca cele DIN

sau ale VDI, VDE sunt inlocuite cu norme

europene“ care de fapt le-au copiat cu sirg pe celee initiale.

Cazuri de fusaraie“ cum zice romanul sunt cite

vrei; sa amintesc dooar cele mai cunoscute:

-Elbphilarmonie de la Hamburg: costuri de la 186

la 789 milioane si darea in folosinta intirziata

cu 2003-2009 in realitate abia in 2016!

-Aeroportul din Berlin BER, inceput in 2006

planificat a fi inaugurat in 2011, in 2012 se

constata ca protectia contra incendiului nu

functioneaza , costuri de la 3 mrd, acum peste 6

mrd. Supranumit mormintul de milioanoane“/Miliardengrab“

-Hibe serioase la armele automate din dotarea

Bundeswehr-ului: automatul G36 retras (incalzire

nepermisa!) , de asemeni mitraliera MG5 care nu

se nu se potrivea pe afetul tancului! Ceva

similar la un ssistem de radar mobil pe avioanele

din Luftwaffe, unde s-a constatat ca…iluminarea

nu era bine proiectata, fiind nepotrivita cu

ambientul! (intimplator am facut armata la Radar“

asa ca m-am crucit citind cchestia asta; lucruri

de neimaginat la radarurile noastre de provenienta sovietica!

-Apoi in constructii: prabusirea arhivei

municipale din Köln (vis-a-vis de liceul unde au invatat copiii nostri)

-- „fusaraie in constructie“(Pfusch beim Bau“),

ppe santierul unei noi linii de tramvai subteran

- o linie care, de altfel, de la cca 200 mil a

ajuns sa coste aproape 800 de mil, numai pt.a

scurta un traseu pe axa nord-sud cu8 minute! Dar

care a adus cistiguri grase prroprietarilor de

firme de constructii, mai ales avind ca partener

de afaceri – statul! (municipalitatea).

De scandalul recent din Germania cred ca ati

auzit: mai toate firmele de automobile au trisat

la Diesel ;Daimler (Mercedes), Porsche, Audi, BMW

si VW au incheiat intelegeri secrete despre

preturi de masini, piese livrate de alte firme

etc..etc.., adica s-au inteles in totul,

concurenta fiind desfiintata. Ministrul federal,

cei din landuri n-au stiut nimic

- La punctul justitie“- doar dooua exemple:

infractiuni dovedite de politie si procuratura

(faptas prins cu cutitul infipt in victima) nu

s-au savarsit decat dupa ce judecatorul a dat

sentinta de vinovatie.(!) Un criminal prins de

politie omorand pe cineva din care scoate

cutitul, este numai presupusul faptas (der

mutmassliche Täter), si vorbind de fapta unui

ucigas se spune ca e cel care "ar fi“ ucis (der

getötet haben soll – forma la modul conjunctiv in loc de indicativ!)

-De limba nu mai spun; nu e limba mea materna,

dar e cea a sotie mele, care se cruceste cind

vede ce greseli elementare se gasesc chiar in

spatiul public (pina si in videotext la TV!),

plus cuvinte de argou care au inlocuit cele consacrate, din germana literara.

-Biserica mai ales cea evanghelica - aceeasi

dezamaagire pentru cineva crescut in aceasta

credinta, asa cum era cultivata in Transilvania:

seri de dans in biserica, concursuri cine

picteaza cel mmai haios sicriu“(!) s.a. Profesori

universitari de telogie care nu cred in Invierea lui Hristos!

Putine mai sunt ritualurile care se mai cultiva

cu atit mai demne de atentie sii respect.

==Chestiunea cu migrantii ar merita un capitol

aparte. Intr-un fel constat ca, cu toate

celelalte pacate, libertatea de exprimare e mai

mare in Romania decit in Germania, unde de pilda,

simpatizantii unui partid de altfel admis de

constituie, dar singurul ca opozitie reala, sunt

boicotati, urmariti, isi risca cariera

profesionala, eventual chiar agresati fizic (ca

in Piata Universitatii traita de subsemnatul sa

sau ca in urmaririle de catre batausii naimiti de

PCR in anii 50). Cine nu e de stinga“ e fascist“ punct!

In fine, ma opresc aici (n-a iesit prea concis!).

Pentru alte exemple sau detalii stau cu placere la dispozitie.

Nu ma deranjeaza daca trimiti textul si

celorlalti participanti la discutie. Dupa un

sfert de secol trait aici stiu bine ce spun.



Cu toata prietenia,

Sandu.



Este mai usor sa aprinzi o lumina, decât sa înjuri întunericul.



Darauf meine Antwort:



Este exact ceea, ce vreau sa va transmit şi eu de o vreme incoace. Sandu are perfectă dreptate! Doar cateva exemple:

- daca aici susţii, ca eşti mândru în a fi german, cei de stânga (verzii/ecologii, cum se spune la voi) te fac hitlerist/neonazist

- daca susţii, ca eşti patriot, te acuză de şovinism

- toţi cu paşapoarte germane sunt consideraţi a fi nemţi. Intentionat aici nu se deosebeşte între naţie şi naţionalitate. Chiar si colegii de la şcoala nu erau în stare sa facă acest lucru!

- într-adevar aici se serbează toate înfrângerile nemţilor din ultimul secol

- calităţile germane sunt stampilate ca fiind învechite

- presa incearcă să ignore orice infracţiune făcută de azilanţi

- daca aceştia ajung la judecată pedepsele sunt minore, pe motivul, ca ar fi traumatizaţi sau ar fi avut o copilărie nefericită

- la şcoală se cere tot mai puţin, ca si copiii migranţilor sa facă faţă

- preoţii evanghelici inşiruie poante de prost gust in timpul slujbelor

- marşurile homosexualilor si ale lezbienelor prin oraşe sunt întâmpinate cu ovaţii

- anglitismele invadează vocabularul Limbii germane. Daca nu cunoşti engleza, eşti fiul p...

- tradiţiile sunt negate pe motivul, ca sunt învechite.



Această duzină de exemple aş putea-o multiplica de câteva ori... Observând această situaţie de mai mulţi ani, am tendat de multe ori - mai ales după invazia migranţilor din 2015 - sa părăsesc Germania, pentru ca dezamăgirea creşte pe zi ce trece. Din păcate am obligaţii fată de copii, dacă nu mi-as lua tălpăşiţa cât mai curând, pentru ca asta nu mai e ţara mea!



Cu drag

Walter



P.S. Ich hätte dazu gerne auch Stellungnahmen von "Gutmenschen"