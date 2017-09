Deutschland aktuell

..... und würde den Zusammenbruch der deutschen Wirtschaft bedeuten. Weisst Du eigentlich worüber Du redest @schütze ?

Ich kenne viele Türken die hier arbeiten, von dem einfachen Handlanger, bis zu dem Ingenieur. Ohne Ali und Aische,geht gar nichts.

Die Türken, Russlanddeutsche, Polen und auch Rumänen sind mittlerweile der "Motor" der Deutschen Wirtschaft geworden.

Auch Flüchtlinge sieht man verstärkt im Niedriglohn- Sektor. Dort wo sich kein Deutscher die Hände schmutzig machen würde.



Ich auch. Meine Nachbarn kamen aus Anatolien und fuhren jeden Sommer hin. "Moderne" Türken, weil sie nach Außen "deutsche Regeln" respektierten. Ich sollte die Pflanzen gießen.

Dabei entdeckte ich, dass der Bub das große Kinderzimmer besaß, die beiden Mädels sich jedoch im kleineren Schlafraum aufhalten mussten. Darauf nach der Rückkehr angesprochen, wurde mir mitgeteilt, dass dies einfach so sei und - außer mir - niemand auf den Gedanken käme dies zu ändern... Dies war 1994...



Auch ich, @grumpes, kenne viele Türken. Im Unterschied zu deinen Bekanntschaften osmanischer Herkunft, schämen sie sich für das, was die meisten ihrer in Deutschland lebenden Landsleute machen: Erdogan wählen!!! Dass sie dabei von den eigenen Landsleuten sogar mit Todesdrohungen verfolgt werden, ist dir und deinesgleichen natürlich unbekannt... Da fragt man sich schon, in welchem Land du lebst???



Abschließend `ne kurze Frage: Schämst du dich wirklich nicht, in diesem Forum solche Äußerungen zu tätigen?