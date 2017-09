Deutschland aktuell

Danke Gustl für den Tipp mit dem AfD-Programm. Habe mir Teile davon angesehen. Fazit: - einige Sachen klingen recht vernünftig: Zinslose Darlehen und Erlass der Grunderwerbssteuer für Familien, die Immobilien kaufen wollen. Dies finde ich insofern gut, weil die Deutschen - aus welchen Gründen auch immer - Schlusslicht in Sachen Eigentumswohnungen sind (auf Platz 1 Rumänien!!!). Erziehungszeiten sollen stärker in der Rente berücksichtigt werden. Könnte auch von jeder anderen Partei sein. Gewinne sollen dort versteuert werden, wo sie erwirtschaftet wurden. Sagen sogar die Linken! Abschaffung der Erbschaftssteuer Diese Steuer finden die meisten Ökonomen als verfassungswidrig, weil das so entstandene Vermögen ja schon mal besteuert wurde! In Sachen Subventionen ist die Ausdrucksweise schwammig, doch da muss man nicht vergessen, dass die Partei noch relativ neu ist und noch nicht auf allen Gebieten bewandert. Bezüglich der EU und Euro kann man als Deutscher - nicht unbedingt alle deutschen Staatsbürger...- dafür oder dagegen sein. Siehste grumpilici, so verhilfst du einer Partei zu Ehren, die du ihr bestimmt absprechen willst, hast dir also selber damit einen Bärendienst erwiesen. Ja, ja, im Leben, im Leben, geht mancher Schuss daneben!

@Bäffelkeah: Deine Aussagen verdeutlichen von Neuem, dass du ein Theoretiker der Ökosozialisten bist, der so viel Ahnung von der Realität hat, wie ein Eisbär von Kokosnüssen...



Ich habe über 12 Jahre Tür an Tür mit einer türkischen Familie gelebt. In dieser Zeit haben wir so manche Gedanken ausgetauscht, sodass ich bestimmt über die Nachfolger der Osmanen ziemlich gut im Bilde bin. Durch diese Menschen weiß ich, dass die Türken sowohl in der Schule, als auch im Elternhaus auch heute noch sehr nationalistisch - nicht patriotisch (!) erzogen werden im Sinne ihrer - aus ihrer Sicht - ruhmvollen Vergangenheit, die sie bis heute - wieder aus ihrer Sicht - zu den höchstgestellten Völkern des Planeten auszeichnen.

Für die Türken sind die deutschen Frauen Schlampen, mit denen sie gerne ins Bett steigen, doch für eine Ehe unbrauchbar. Für eine solche Gemeinschaft holen sie sich die Partner/innen in den meisten Fällen aus ihrem Ursprungsland - wie auch im vorliegenden Fall: die zwei Mädchen erhielten Lebenspartner aus der Türkei, dem Jungen wurde eine Türkin aus dem Heimatsdorf des Vaters anvertraut. Sicher mag es da auch Ausnahmen geben, doch die Regel ist leider bis in unsere Tage die von mir beschriebene und aus sicherer Quelle stammend. Na, was meinst du nun dazu?