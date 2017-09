Deutschland aktuell

Über Twitter (Frankfurt: A1W6XZ -Nachrichten) hatte der 53-jährige angekündigt, der Alternative für Deutschland seine Stimme zu geben.



Otte begründet diesen kontroversen Schritt mit seiner mangelnden Zustimmung zur Politik seiner Partei. Niemals habe er gedacht, dass eine CDU-Regierung Deutschland dermaßen schädigen könne, erklärte Otte gegenüber „Wallstreet-online“ seine Entscheidung. Ihn hätten vier Themen, die „katastrophale Einwanderungspolitik, die katastrophale Eurorettungspolitik samt Niedrigzinsen und die Entspannungspolitik mit Russland“ dazu bewogen, sein Kreuz dieses Mal nicht der eigenen Partei zu geben.

Die Zuwanderung sei „katastrophal“ und werde „unser Land zerstören“. Schon jetzt gebe es erste Fälle von No-Go-Areas, Kinderehen und Polygamie. Stattdessen fordert er die Umsetzung eines restriktiven Einwanderungsgesetzes „nach kanadischem oder australischem Vorbild“. Deutschland müsse von Zuwanderung vor allem profitieren, so der CDU-Mann.



Mit der aktuellen CDU-Vorsitzenden, Bundeskanzlerin Angela Merkel, ging der Ökonom hart ins Gericht. Sie reiße mit ihrer Politik „unser Land sehenden Auges in den Strudel“. In der CDU sei ein inhaltlicher Diskurs momentan nicht zu führen, die AfD „daher demokratischer als die CDU“.



Er rechne wegen seines Wahlverhaltens mit weitreichenden medialen Konsequenzen. In Deutschland herrschten diesbezüglich „Zustände wie 1933“. Menschen die sich für die AfD outeten, hätten nichts zu lachen.



Max Otte: "Wo leben wir denn?"



