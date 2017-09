Deutschland aktuell

Regierungsfähigkeit gefordert Diese Bundestagswahl hat nachdrücklich bewiesen, dass unser Staat noch genug Wähler vorhält, welche Fehlentwicklungen entgegensteuern. An Frau Merkel ist es jetzt zu beweisen, dass sie ihre Aufgabe unter dem Motto " ich schaffe das" zu leisten in der Lage ist. Die Voraussetzungen sind für sie so schlecht nicht. In Sachen ungeregelter Masseneinwanderung hat sie ja den Grünen das Horn gereicht, in welches diese sogleich mächtig hineingeblasen haben und was die FDP anbelangt, so ist Merkels Hang zur Bevorteilung des Kapitals wohl kaum zu bestreiten. Mit einer knappen Mehrheit darf sie jetzt ihre Regierungskunst zeigen. Die Medien werden ihr auch weiterhin ergeben zur Seite stehen.



Das war eine Abreibe an statt Waschen.

Vor Allem für Seehofer, der über 10% der Wähler für die CSU verlor. In den Niederbayrischen Wahlkreisen, die am meisten dem Ansturm der Migranten ausgesetzt waren, wurde die AfD deutlich auf Platz 3 gewählt, in einem Wahlkreis besser sogar als die SPD.

Offensichtlich hat heute schon die Denke über mögliche Nachfolger für Schulz, Gabriel, Merkel und Seehofer begonnen.

Bei der SPD spricht Nahles schon über "Verjüngung" der Parteispitze.

Kommentare die Gestern noch Merkel eine Frist bis 2018 gaben, sind heute schon gewandelt in Niedersachsens Landtagswahl im Oktober ld. J. Das große Problem ist, wer könnte Nachfolgen? Soldat Uschi, die Talk-Show-Spezialistin ohne Ahnung von Landesverteidigung?

Der Innenministertraum für Hermann wackelt, fraglich ob noch durchsetzbar; Seehofer wurde schon am Abend direkt angegriffen.

Jetzt geht es los mit dem Bereichs- und Postenschacher in der Bundesregierung unter dem Deckmantel "prinzipielle Programmpunkte". Nicht nur die SPD geht in die Opposition, auch SPD und Grüne sagen, notfalls gehen sie in die Opposition.

Ja und was dann? Wird die Opposition die Regierung bilden unter der Führung der SPD, mit FDP, Grünen und Linken? Das ginge rechnerisch und Merkel könnte lustig in der Opposition behaupten: "Wir sind stärkste Partei, gegen uns kann Niemand regieren"? (Na ja, wenn Sie sich mit der AfD verbandelt )



