Deutschland aktuell

Eines solltest du im Auge behalten: Über 87 Prozent der deutschen Wähler haben die Protestpartei nicht gewählt.



die "genialität" einer leuchte wie bäffelkeah ist unübertrefflich! der hat tatsächlich rausgefunden dass 87% der deutschen wähler die AfD nicht gewählt haben! und wie schaut es bei den anderen parteien aus?



CSU: ca.94% haben sie nicht gewählt. (hochgerechnet auf bundesebene)

grüne: 91,1% haben sie nicht gewählt.

linke: 90,8% haben sie nicht gewählt.

FDP: 89,3% haben sie nicht gewählt.

SPD: 79,5% haben sie nicht gewählt.

CDU: ca.73% haben sie nicht gewählt. (bayern [CSU] rausgerechnet)



quelle der daten: ARD videotext stand 17:00 uhr. (auf nichtwähler umgerechnet von mir)



also, sooo schlecht scheint die AfD in der gunst der wähler nicht zu sein. nach der CDU und SPD haben sie die drittwenigsten nichtwähler! man beachte: die AfD hat nur 14% mehr nichwähler als die CDU und 7,5% mehr nichtwähler als die SPD!



also stehen sie besser da als die CSU, grüne, linke und FDP die alle (einzeln) mehr nichtwähler hatten als die AfD!



und wenn wir schon beim rechnen sind, gell bäffelkeah, dann haben 46,5% der wähler die aktuelle regierung nicht gewählt, trotz großer koalition! bei den sitzen wahrscheinlich noch mehr. ein tiefer fall, von ca.30% vor 4 jahren die sie nicht gewählt haben auf nun 46,5%! eine sehr deutliche sprache!



nichts für ungut...