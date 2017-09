Deutschland aktuell

Link



6 Millionen mehr Flüchtlinge circa 10 Prozentpunkte weniger Union. Bei 24 Millionen zusätzlicher Flüchtlinge könnte die Union ganz und gar verschwinden, zur großen Freude der AfD.

Von Muddis Kollegen der CSU, Horst Seehofer, hört man in den Medien überhaupt nichts mehr. Man könnte glauben, er habe sich in Luft aufgelöst. Wenn er sich in irgendwas aufgelöst hat, dann eher in Bier.

Bundestagswahl; die alternative Prognose, nicht von der AfD