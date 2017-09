Deutschland aktuell

Ziarul "Adevarul" 26.0.2017



Angela Merkel a admis faptul că politica sa faţă de refugiaţi a „polarizat” Germania 26 septembrie 2017, 02:19



--De ce...a admis?. Corect ar fi ...a recunoscut. Dupa episodul cu nazismul, popoarele germanice(nu stiu cum sa le zic altfel) au o problema foarte mare cu "NU".Cetatenii acestor tari au o frica atat de mare de a nu fi catalogati drept nazisti incat se lasa calcati in picioare. Da...bombanesc intre cunoscuti...dar in public...sunt niste oi...ca sa nu le zic altfel. Ceea ce in alte tari tari... e usor de spus in fata: SUNTETI AICI CA OASPETI DECI TREBUIE SA RESPECTATI NISTE REGULI!!!! acolo se transforma in ceva de genul: Suntem bucurosi ca ATI INTRAT IN CASA NOASTRA, speram sa nu va deranjam...De toata jena....





-- A recunoscut ceea ce stiam cu totii numai ea ignorat totul iar acum nu mai intelege lumea caci ea "nu a facut altceva decit binele " !!!! Acum i-a adus pe toti in dezastru ,mai urmeaza si UE sa o faca praf si poate sa plece multumita !!! Daca ar avea putina demnitate si-ar incheea calitatea de politician si ar pleca inainte de a fi alungata !!!!!!!!!!!