Deutschland aktuell

Habt ihr das mitbekommen? Der anzahlmässig grösste Bundestag aller Zeiten! Ich verwehre mich aus Respekt ihn Schwatzbude zu nennen, aber was versprachen die Abgeordneten seinerzeit, am Anfang der Legislaturperiode, angesichts des jetztigen aufgeblähten Parlaments: eine Wahlreform. Daraus geworden: nichts! Warum?: fehlender politischer Wille und keineswegs besondere Kompliziertheit oder zu hohe Kosten. Ein paar gute Mathematiker hätten das regeln können und man hätte ein Gesetz in "Ehe für alle"_ Geschwindigkeit durchbringen können. So sind es 709 Abgeornete geworden die etwa 50 Millionen pro Jahr mehr kosten, wobei ich davon ausgehe, dass etwaige Kosten (Infrastruktur, Fahrdienst) usw. nicht einberechnet sind. Wer angsichts dieser Zahlen und Fehlleistungen auf die Flüchtlinge prügelt, der sollte sich seine Haltung überdenken.