Deutschland aktuell

In Babyn Jar ermordeten Wehrmacht und SS 33.771 Menschen



Zwei ehemalige SS-Männer, 94 und 95 Jahre alt, sollen sich 1941 am Massaker von Babyn Jar beteiligt haben. Journalisten haben sie ausfindig gemacht – die Justiz scheint das nicht zu interessieren.

Morden ist schwer. In Massen zu morden ist harte Arbeit. Kurt Werner hat es beschrieben, 1947, als Zeuge vor dem Kriegsverbrechertribunal in Nürnberg. „Die Juden mussten sich mit dem Gesicht zur Erde an die Muldenwände hinlegen. In der Mulde befanden sich drei Gruppen mit Schützen, mit insgesamt etwa zwölf Schützen“, berichtete der frühere SS-Mann. „Gleichzeitig sind diesen Erschießungsgruppen von oben her laufend Juden zugeführt worden. Die nachfolgenden Juden mussten sich auf die Leichen der zuvor erschossenen Juden legen. Die Schützen standen jeweils hinter den Juden und haben diese mit Genickschüssen getötet.“

So war das damals, am 29. und 30. September 1941 in Babyn Jar bei Kiew, als die Wehrmacht dort einfiel und in Zusammenarbeit mit der SS alle Juden der Stadt ermordete. Soll keiner sagen, dass Holocaust-Täter kaltherzige Menschen sind: „Mir ist heute noch in Erinnerung, in welches Entsetzen die Juden kamen, die oben am Grubenrand zum ersten Mal auf die Leichen in der Grube hinunterblicken konnten. Viele Juden haben vor Schreck laut aufgeschrien“, berichtete Werner.

