Deutschland aktuell

Eine bestimmte Menschengruppe der Bevölkerung mit aus der Biologie genommenen Vergleichen ("Krebsgeschwür") zu bezeichnen, ist Nazijargon. Es war nämlich bei den Nazis so, dass sie die Juden (z.B.) als "Parasiten" bezeichnet hatten. Die Grünen "Krebsgeschwür" zu nennen, bedeutet, dass man sie als eine tödliche Krankheit begreift, die wuchert, um sich greift und den (deutschen Volks-) Körper schwächt und umbringt. Indem der User dieses Bild für die Grünen benutzt, spricht er ihnen das Menschsein und somit die Menschenwürde ab.



Die Demonstranten, nicht nur in Heidenau, deren Sympathisanten oder lokale Kritiker der Asylpolitik werden mittlerweile als Mob, Besoffene, Pöbel, Pack, undeutscheste Typen und dennoch nationale Rassisten oder gleich als Verbrecher charakterisiert, die mit Terror die Regeln der wehrhaften Demokratie bedrohen.



Radikale Vereinfacher und Sinnstifter gleichen sich mit ihrer vulgären Sprache ihrem Feind an, dem sie sich doch weit überlegen vorkommen. Ihre Sprache ist ebenso fragwürdig, unappetitlich und dient mit ihrem rohen Eifer der wehrhaften Demokratie überhaupt nicht.



Kein Bürger gehört zum Mob, Pöbel oder Pack. Das sind willkürliche Diskriminierungen, die üblicherweise mit Lynchjustiz und der spontanen Rache des gesunden Volksempfindens verbunden werden. Ein wehrhafter Demokrat sollte dem Rechtsstaat vertrauen und nicht den schwankenden moralischen Aufwallungen.



oha! parallelen unserer politiker, medien und eliten zum nazijargon?



Der Merkel Effekt



