Deutschland aktuell

Dossier Politik: AfD - Alternative oder Albtraum für Deutschland?





Und nun!? Wie reagieren CSU-Bürgermeister in Niederbayern auf den Erfolg der AfD? Von Renate Roßberger



Erfolgreich aber gespalten: Die AfD in Mecklenburg-Vorpommern. Von Silke Hasselmann



AfD-Abgeordnete und ihre Verbindungen zu rechtsextremen Netzwerken und Organisationen. Von Thies Marsen



Studiogäste:

Wolfgang Schroeder, Politologe, Uni Kassel und

Nina Horaczek, österreichische Journalistin, Buchautorin und Politologin (Chefreporterin der Wiener Wochenzeitung "Falter" )



Moderation: Henryk Jarczyk



