Deutschland aktuell

Europa und der Euro, das Urthema der Partei, werden gleich am Anfang aufgeführt. Die AfD will den Euroraum verlassen; die EU soll zurückgestutzt werden und, falls das nicht gelingt, soll es eine Volksabstimmung über einen Austritt Deutschlands geben. Ein weiterer Schwerpunkt ist die innere Sicherheit, auch hier mit deutlichem Akzent bei Ausländern. Sie sollen nach Straftaten leichter abgeschoben und in schweren Fällen sogar eine zuvor erworbene deutsche Staatsangehörigkeit verlieren können, 'auch dann, wenn sie dadurch staatenlos werden'."



wo steht da dass die AfD die EU verlassen will wie du behauptet hast? euroraum (bezieht sich auf die währung €), für dich ganz langsam buchstabiert zum mitschreiben, ist nicht die EU! nun doch lügenbaron.



und mit dem zurückstutzen, das wird auch in verschiedenen varianten in der EU selber diskutiert. stichwort: EU der zwei geschwindigkeiten. und dass die EU reformen benötigt, steht außer frage wenn man nicht alles den bach runtergehen lassen will!



also besorg dir eine brille mit ein paar dioptrien mehr...



