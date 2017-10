Deutschland aktuell

Bäffelkeah schrieb: . . . eine Verballhornung des Wissens- und Bildungsvermittlers. Wenn man eine Verballhornung im Sinne einer modalisierenden Funktion verwendet, setzt man entsprechende Begriffe in Anführungszeichen.

"Eine Verballhornung des Wissens- und Bildungsvermittlers. Du hast mich dazu, sagen wir mal, "inspiriert"." Hast du Beweise, was meine Tätigkeit als Lehrer anbetrifft, die dich zu diesem Schluss führen? Wenn ja, bitte ich dich, diese zu veröffentlichen, wenn nicht wirst du wahrscheinlich ein Problem bekommen...