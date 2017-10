Deutschland aktuell

Das sagt schon sehr viel über dich aus @ Bäffelkeah, das du auf die ganz einfache Frage von Kokel: Was verstehst du unter Heimat ? Auf die schnelle keine Antwort geben kannst.



Das ist schon sehr erbärmlich und armselig wenn ein Mensch den Begriff Heimat nicht sofort mit einfachen Worten beschreiben kann.



Ich will dir gerne dabei behilflich sein.

Heimat ist da wo die Menschen meine Sprache sprechen und dieselbe Kultur und denselben Glauben wie ich haben, und dieselbe Mentalität haben wie ich.

Heimat ist da wo meine Mitmenschen ihr Land lieben und achten, und danach trachten alles zu erhalten und zu verbessern für sich und für ihre Nachkommen.



So einfach ist das, und es hat nichts mit Nazis oder sonstigen Gruppierungen zu tun. Es ist das was in jedem Land dieses Planeten völlig normal ist, ausser in unserem Land.



Es wird auch keiner hier festgehalten der Deutschland haßt und alles Deutsche schlecht findet, und am liebsten alles was irgendwie Deutsch ist ausmerzen will.



Die Grenzen sind offen. Sie sollen ihre sieben Sachen packen und verschwinden, wenn es ihnen nicht passt wie wir leben, und am besten nehmen sie auch die ungebetenen "Gäste" mit, die sie uns aufgehalst haben.