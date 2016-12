Klaus Johannis als Staatspräsident Rumäniens

Halbwegs bedeutet keineswegs ZUR HÄLFTE sondern:

einigermaßen, leidlich, in mäßigem Grade

Beispiele

• halbwegs überzeugt sein

• das ist mir halbwegs klar

• sich wie ein halbwegs zivilisierter Mensch benehmen

Wenn Du also meinst mein:

Nachdem Deutschland im Hitler-Stalin Vertrag (den es natürlich gebrochen hat) der UdSSR in Bessarabien freie Hand gab (wobei diese sich auch einen Teil der Bukovina nahm) und nachdem Rumänien das Wiener Abkommen bezüglich des Abtretens Nordsiebenbürgens "ermöglicht" wurde, blieb Rumänien nur das Interesse seine Erdölfelder Deutschland zur Verfügung zu stellen. Die Bedingung Deutschlands war aber, dass Rumänien mit seinen bestens ausgestatteten Truppen vormaschiert. Und zur Abschaffung der kleinen Entente hat Rumänien alleinige Schuld.

wäre zur Hälfte wahr, dann erzähl mal was davon in Deinen Augen wahr ist und wo das Gegenteil der Wahrheit entspricht. Du kannst auch gerne erzählen was in Deinen Augen in Wahrheit den Beitritt Rumäniens in den 2. Weltkrieg bewirkt hat.

Wenn Du nun aussagen wirst, dass das :

...blieb Rumänien nur das Interesse seine Erdölfelder Deutschland zur Verfügung zu stellen. Die Bedingung Deutschlands war aber, dass Rumänien mit seinen bestens ausgestatteten Truppen vormaschiert. Und zur Abschaffung der kleinen Entente hat Rumänien alleinige Schuld.

vollkommen gelogen ist, dass also das Gegenteil der Wahrheit entspricht, dann lache ich mich kaput (bezüglich Deiner Fähigkeiten etwas wahr zu nehmen).

Das Ganze begann mit Getkiss Behauptung der Diskurs Iohannis`s wäre rumänisch-nationalistisch gewesen (noch schlimmer als bei Ceausescu) und dann mit :

Und das dieses Großrumänien imperialistische Tendenzen aufwies ist für mich unbestritten: Das Land hat schon ein paar mal versucht mit Waffengewalt seine Grenzen aus zu weiten.

Deartiges kann weder über Ungarn noch über Deutschland behauptet werden, weshalb ich es auch nicht tue.

Man könnte eventuell dem Königreich Rumänien so etwas vorwerfen, aber Großrumänien? Was soll es noch gehabt haben wollen? Und Waffengewalt – wann und wo? Man sehe sich lieber die Waffengewalt der ungarischen Truppen beim Einmarsch in Nordsiebenbürgen an (und später die Verschleppung der dortigen Juden).



Ich warte gespannt auf Deine WAHRHEIT und auf explizite Hinweise darauf, was bei mir (eindeutig) unwahr ist. Eine 100% Wahrheit gibt es nicht, so dass ich sie auch nicht zum Ausdruck bringen kann (deshalb das HALBWEGS).

Wie ich Dich kenne, wirst sicher entweder nicht antworten oder irgendwelche sinnlosen Dinge/Anschuldigungen von Dir geben).

Bei Dir ist alles UNGUT.