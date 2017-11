Klaus Johannis als Staatspräsident Rumäniens

Claus Iohanis war zu keinem Zeitpunkt seiner erstaulichen politischen Karriere so etwas wie eine eigenständige politische Größe sondern über seine rumänische Familie, in die er einheiratete, so etwas wie eine Saubermannfigur, die man medial recht geschickt aufbaute und pflegte. Mutmaßlich hielt man ihn aus vielen unappetitlichen Aktivitäten bewusst heraus um einen nicht allzu leicht abschießbaren „Saubermann“ (man beachte bitte die Anführungszeichen) zur Hand zu haben. Einmal wurde er zwar durch ein Gericht wegen einer Restitutionsschweinerei verknackt, dies jedoch im relativ harmlosen Zivilrechtsweg und man drehte das so hin, dass man stolz darauf sei, dass auch ein rumänischer Staatspräsident nicht über der (ach wie) unabhängigen rumänischen Justiz stünde. Irgendwer schien da nicht voll funktioniert zu haben, aber man kratzte elegant die Kurve und das dumbe Volk applaudierte ...



Inzwischen merkt wohl der hoffnungsgläubigste Wähler dieses Herrn, was er in Wirklichkeit gewählt hat und dass von dem Null an für den einst hoffnungsvollen Wähler Brauchbares kommt/kommen kann!