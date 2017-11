Klaus Johannis als Staatspräsident Rumäniens

Offensichtlich muss ich wiederholen, heute scheint der Tag der blöden Fragen angebrochen sein.

Warum sollte ich nicht Freund der Ungarn sein?

"Blut wird nicht zu Wasser." Habe auch ein paar Tropfen davon. Na und? Wen geht´s an?

falls du es nicht wusstest, getkiss, so etwas wie dumme oder blöde fragen gibt es nicht, es gibt nur dumme oder blöde antworten! und deine antwort, ist wirklich so eine!

und übrigens, es heißt auf deutsch "blut ist dicker als wasser", also hör auf aus dem ungarischen das "a vér nem válik vízzé" zu übersetzen.