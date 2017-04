„Das schaffen wir???" „ Hoffentlich schafft das nicht uns!

Kostenlos Registrieren Suche | Forenregeln | Hilfe | Beiträge dieses Themas abonnieren



Um Beiträge zu verfassen, müssen Sie sich kostenlos registrieren bzw. einloggen.

Seite 34 von 34 |< · < · [31] [32] [33] [34]



gehage Erstellt am 11.04.2017, 22:42 Uhr



gehage Erstellt am 12.04.2017, 09:11 Uhr

Fahndungserfolg für die Münchner Polizei: Ein 27-jähriger Türke, der als Asylbewerber nach Deutschland kam, soll im Dezember 2016 eine Joggerin im Englischen Garten vergewaltigt haben.



Diese zwei Taten schockten Bayern: Erst wurde im November 2015 eine 29-Jährige in Rosenheim vergewaltigt, dann schlug der gleiche Täter knapp ein Jahr später im Englischen Garten zu. Ist der brutale Täter gefasst? Für die Ermittler ist der Fall klar.



Was die Arbeit der Ermittler erschwerte: Der mutmaßliche Vergewaltiger war mit drei verschiedenen Identitäten unterwegs. Die Familie kam im Oktober 2015 mit einem Baby mit den großen Flüchtlingsströmen aus Österreich über Kiefersfelden nach Bayern. Bei seiner Einreise gab Familienvater Murad A. (27) an, Syrer zu sein. Das war eine Lüge. Der Asylbewerber gab dann an, türkischer Staatsbürger zu sein. Inzwischen bezeichnet er sich als Kurde, der in der Oststürkei politisch verfolgt worden sei.



Deshalb wurde der Haftbefehl dem 27-Jährigen auch wegen versuchten Mordes ausgestellt.



Link



nichts für ungut... nichts für ungut...



schuetze Erstellt am 13.04.2017, 23:28 Uhr

Was deinen Wunsch betrifft mich zum Gefreiten zu befördern Userin Diana: Das ist sowas von plump und primitiv,da werde ich mich nicht weiter zu äussern.



Ich befürchte nur; sollten deine linksgrünen Freunde unser Land weiterhin so behandeln,das du auf einmal in eine Burka befördert wirst,und deine Freunde dann fünfmal am Tag zum Gebet rausgejagt werden.



Dann wird ein großes Wehklagen durch eure Reihen gehen.

Aber dann wird es zu spät sein.



gehage Erstellt am 22.04.2017, 12:47 Uhr

Aktuell nimmt die Gewaltkriminalität wieder zu. Und das liegt vor allem an den Taten von Zuwanderern. Das gilt vor allem für Körperverletzungsdelikte und mit Einschränkungen auch für Raub und für die ebenfalls zur Gewaltkriminalität zählenden Straftaten gegen die sexuelle Selbstbestimmung. Ohne die Straftaten von tatverdächtigen Zuwanderern wäre die Gewaltkriminalität 2016 entweder weiter gesunken oder zumindest nicht gestiegen.



Allgemein gilt: Zuwanderer waren 2016 selbst wenn man sämtliche ausländerrechtlichen Straftaten wie etwa den illegalen Aufenthalt herausrechnet, überdurchschnittlich an der gesamten registrierten Kriminalität beteiligt. Obwohl sie in der Regel nur zwischen 0,5 und 2,5 Prozent der Wohnbevölkerung in einem Bundesland ausmachen, stellen sie bis zu 10 Prozent aller tatverdächtigen Straftäter.



Link



nichts für ungut...

nichts für ungut...



Brombeer Erstellt am 23.04.2017, 19:23 Uhr