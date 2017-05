„Das schaffen wir???" „ Hoffentlich schafft das nicht uns!

Vor Abschiebung aus Deutschland



Flüchtlinge gestehen Morde, um zu bleiben



Immer öfter bezichtigen sich Flüchtlinge in Hessen selbst schwerer Straftaten. Laut Ermittlungsbehörden wollen sie so einer Abschiebung in ihr Heimatland entgehen. Seit Ende vergangenen Jahres nimmt das Phänomen zu.



nichts für ungut...

