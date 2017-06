„Das schaffen wir???" „ Hoffentlich schafft das nicht uns!

Schon wieder wollen uns die Grünen beibringen, wie wir zu leben und handeln haben! Diese Utopisten haben anscheinend aus ihrer Vergangenheit nix gelernt. Man denke nur an den Vorschlag vor etlichen Jahren, den damaligen Benzinpreis auf für die Zeit wahnsinnigen Preis von 5 DM anzuheben. Damit strebten sie indirekt einen Ausstieg aus der motorisierten Technik an, also die Einführung eines Verkehrs mit einer oder zwei Pferdestärken...

Da klingt es wie Hohn, wenn eine Göre dieser Partei anlässlich des Ablebens von H. Kohl dessen Politik als rückwärtsgewandt anpreist. Aus ihrer Sicht ist die Einführung des Euro und die Wiedervereinigung eine Rückkehr ins Mittelalter, die Wiedereinführung von Troikas jedoch nach vorne gewandt! Da wundert es natürlich nicht, dass diese Partei immer mehr ins Abseits gerät und sie hoffentlich das gleiche Schicksal ereilt, wie die Republikaner und Piraten... Man kann es ihr nur von ganzem Herzen wünschen!