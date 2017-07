„Das schaffen wir???" „ Hoffentlich schafft das nicht uns!

Bei einem großen Teil handelte es sich wohl um Personen mit Migrationshintergrund.“

Ja, in der Provinz ist man noch gewillt, Ross und Reiter zu nennen. So wurden der Polizei bislang drei Vorfälle vom Freitag gemeldet, bei denen Frauen von ausländischen Männern auf dem Marktplatz sexuell belästigt wurden. In einem Fall wurde ein irakischer Tatverdächtiger ermittelt. Und am Samstag hielten drei afghanische Asylbewerber eine 17-Jährige fest und belästigten sie sexuell.





Sicherheitsdienst und Polizei wurden von der Wucht der Ereignisse und der Straftaten überrascht. Marodierende mit Messern bewaffnete Gruppen zogen des Nachts durch die kleine Stadt, als befänden sie sich in einem rechtsfreien Raum. Nein, es war in diesen Stunden ein rechtsfreier Raum. Schüsse wurden aus Schrecksschusspistolen in die Luft abgegeben, Einsatzfahrzeuge der Polizei mit Graffiti besprüht und Beamte mit „zahlreichen“ Flaschen beworfen.

Während des Straßenfestes kam es zu mehreren Körperverletzungen und im Verlaufe der Nacht mussten zahlreiche Einsatzkräfte aus umliegenden Landkreisen angefordert werden, um dem massiven Aggressionspotential der genannten Klientel begegnen zu können. Nun fühlt man sich aktuell nicht nur an Köln erinnert, sondern, was die Hilflosigkeit der Polizei angeht, möglicherweise auch an die Ereignisse in Hamburg rund um G-20-Gipfel.



In der Hansestadt allerdings waren die Ausschreitungen erwartbar und sogar im Vorhinein angekündigt. Wenn wir nun aber jedes der vielen tausend Stadtfeste, die in Deutschland pro Jahr stattfinden, als potentielle Orte solcher Eskalation einstufen müssten, wo jederzeit Asylbewerber und Personen mit Migrationshintergrund quasi aus dem Nichts heraus sich zu einer Tausendschaft zusammenfinden könnten, um zu randalieren und Frauen sexuell zu belästigen, dann greifen hier auch die ausgeklügeltsten Sicherheitskonzepte nicht.



Klingt alarmistisch oder gar ausländerfeindlich? Gut, man könnte natürlich auch neutraler sagen „randaliererfeindlich“. Aber das trifft es nur ungenügend. Die Polizei an Ort und Stelle ist da im Polizeibericht dankenswerterweise sehr deutlich. So lange noch, bis die Politik es ihr verbietet? Und streng daran erinnert, dass Nationalität und Aufenthaltsstaus der Randalierenden doch nichts mit den Vorkommnissen zu tun hätten, so sei das eben im Umfeld von Festivitäten.



Schorndorf: Kölner Silvesternacht in der Provinz angekommen



